Polémica por uno de los contenidos que ofreció 'Viva la vida' .El programa de Emma García emitió unas declaraciones exclusivas de Ramón Santiago, uno de los asesinos que acabaron con la vida Sandra Palo en mayo de 2003. Además, el espacio invitó a su plató a María del Mar, la madre de la víctima, para que escuchara las palabras del asesino confeso.

"Han pasado casi dos décadas del atroz asesinato y uno de sus responsables ha decidido romper su silencio", explicaba la presentadora durante los últimos minutos del programa, que estuvo toda la tarde cebando las declaraciones de Ramón Santiago con unas promos en las que se leía lo siguiente: "Asesinó a Sandra Palo y ahora se arrepiente". Unos avances que fueron recibidos en redes sociales con una profunda indignación. "¿Pero tenéis alguna clase de vergüenza? Tenemos que hacer boicot a este programa. No podemos consentir que blanqueen a un asesino", manifestaba una espectadora.

Minutos después, María del Mar escuchaba en plató las declaraciones de Santiago, en las que afirmaba sentirse "arrepentido" y se definía a sí mismo como "un animal o peor" en aquella época. "Participé en la violación y el asesinato. Te dije que sí porque lo dijo en juez, yo no lo recuerdo", afirmó.

Tras escuchar el supuesto perdón del asesino de su hija, la invitada recalcó que "su arrepentimiento no me interesa". "Fue el crimen más vil de la historia. Hubo ensañamiento. Si él no puede vivir con ello, imagínate cómo vivimos la familia. A día de hoy no he pasado la fase de duelo. Si él puede vivir o no es su problema, no el mío", lamentó en el espacio de Telecinco.

En redes sociales el público estalló por lo que ocurrió en el plato y fueron muchas las voces que piden la cancelación del programa. "Cierre total de @VivaLaVidaT5 YA! Y fuera los colaboradores que apoyan a los verdugos de las víctimas. En cada plató hay 3 o 4.", se quejaba una usuaria en la red social del pájaro. "Sólo espero que lo tomen en cuenta y hagan algo, porque si ya el programa era infumable con tantos negacionistas del maltrato ,ya con lo de esa entrevista se han coronado del todo en la bajeza , el mal gusto y la crueldad", decía otro.

Preocupación por Emma García

Durísimos momentos para Emma García, que acaba de perder a una de las personas más importantes de su vida, su padre, Juan García. Una terrible noticia que la presentadora de 'Viva la vida' ha anunciado con una desgarradora publicación en sus redes sociales que refleja su desolación tras el fallecimiento este viernes, en su San Sebastián natal, de su progenitor.

"¡¡¡No hay palabras para expresar el vacío que dejas, aita!!!" ha escrito Emma junto a una preciosa fotografía junto a su padre, siendo poco más que un bebé, en la playa. "Tu despedida ha sido difícil pero el cariño que hemos recibido nos ha reconfortado. Es lo que tiene ser una persona tan bondadosa" ha añadido la comunicadora, revelando "la huella inmensa de amor" que ha dejado su progenitor con su marcha.

A estas emotivas palabras, Emma ha añadido una petición directa al cielo que refleja lo especial que era para ella su padre - al que no ha dudado en pedir algo: "¡¡¡No dejes de mirarnos y sonreírnos desde arriba!!! ¡¡¡Tu fortaleza y sensibilidad nos acompañará siempre, guerrero!!!".

Un durísimo golpe para la presentadora, que en estos momentos se encuentra rodeada de toda su familia y que no ha tardado en recibir mensajes de ánimo de compañeros y amigos colmo Carlota Corredera, Marisa Martín Blázquez, Arantxa del Sol o Rafa Mora, que le han mandado un fuerte abrazo con emotivos comentarios en la publicación con la que Emma ha desvelado el fallecimiento de uno de los pilares de su vida, al que ha definido como "el mejor padre del mundo" y "el mejor maestro de vida".