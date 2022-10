Un ex concursante de Supervivientes ha soltado la bomba: Marta Riesco intentó ligar con su pareja mientras ella estaba en la isla. Lo hizo en el podcast de Malbert, un conocido youtuber con el que ha podido mantener una charla y decir las siguientes palabras: "No sé cómo decirlo sutilmente… A Marta Riesco le gustan mucho las…", y hace gestos con las manos indicando felaciones. Estamos hablando de Dakota Tárraga, ex concursante de Supervivientes, entre otros shows televisivos.

Y continuaba: "Yo estuve en 'Supervivientes' y le tiró los trastos a mi pareja. A mi pareja, que he vuelto con él, para que lo sepas, cariño", amenazaba Tárraga, ex concursante de Hermano Mayor. "Y encima, la retrasada no borró ni los mensajes".

"Tenía el Instagram verificado, así que no puede negar que fue ella. Mi pareja no me lo enseñó, yo me metí en su Instagram y lo vi, con toda mi cara. Me dijo, 'no, es que esta tía venía detrás de mí, quería quedar conmigo, verme como fuera...'", insistió.