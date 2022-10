Carmen Sevilla permanece en una residencia desde hace años, pero no deja de recibir visitas de las personas que la quieren. Una de ellas, su querido amigo Moncho Ferrer, que acude muy habitualmente para reencontrarse con ella y pasar un rato agradable. Muy emocionado y feliz, nos ha contado este fin de semana cómo ha visto a la artista después de visitarla en el día del Carmen.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Moncho Ferrer y nos ha desvelado cuál ha sido su regalo para Carmen Sevilla en el día de su santo y las dificultades para que fuese perfecto: "como no había violetas, ha sido una estrategia localizar margaritas de color malva, no sé si la has visto, con el ramo".

Por normas de la residencia en la que se encuentra, los visitantes tienen que repartirse a lo largo del día, sin poder coincidir: "va a venir la gente más allegada, nunca podemos coincidir por hora". Además, nos ha asegurado que siempre tendrá hueco para ir a visitar a su gran amiga: "siempre voy a ir a ver a Carmen, toda mi vida porque es su santo y porque es un día muy especial" "Carmen está como siempre pero está rodeada de cariño y de afecto".

De la visita de este fin de semana, Moncho se queda con que Carmen Sevilla le ha transmitido la paz que le caracteriza: "paz, siempre paz. Carmen es la mujer de paz". Y es que siempre que hablamos con él nos transmite que la artista está muy bien cuidado y sigue teniendo en esa habitación los premios y fotografías de su imborrable trayectoria como actriz y artista de este país.

"Ya no nos reconoce"

A Augusto Algueró, único hijo de Carmen Sevilla, no le gusta mucho hablar de la situación de su madre, pero ha hecho una excepción y ha contado en exclusiva para la revista 'Diez Minutos' cómo se encuentra la conocida actriz. "Ya no nos reconoce", ha asegurado en el vídeo que acompaña a esta información.