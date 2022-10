TVE no tiene una gran oferta de realitys. La cadena nacional está pensando en invertir en uno de los programas más famosos de la televisión española que hace más de un lustro que no se emite. No es otro que Pekín Express, el programa presentado por Cristina Pedroche que se emitía en Antrena 3.

Pekin Express fue uno de los concursos más conocidos de la televisión. Hace más de un lustro que ni Antena 3 (que tiene los derechos) ni Cuatro (que los tuvo en su momento) emiten una nueva edición de este formato en el que varios concursantes hacen una carrera contra el reloj y contra otros concursantes para llegar a un sitio concreto. Las carreras se desarrollan en Asia, en donde los problemas de comunicación son evidentes (son, de hecho, lo que más gracia tiene del formato). En primer lugar, el programa pasó de Cuatro a Antena 3. La encargada de inaugurar el estreno de este programa, que se emitió por primera vez en Cuatro el 13 de septiembre de 2008, fue una asidua en estos concursos de aventura y supervivencia, Paula Vázquez, que condujo la primera edición en Mediaset. La presentadora gallega se encontraba en su salsa y gracias a ella, la acogida de este reality, que es original de Bélgica y Holanda, fue muy buena y llegó a alcanzar una cuota de 15,9% de share. Pero ahora, parece que TVE podría apostar por el concurso. Según un conocido portal de noticias, el formato podría volver a España de la mano de La 1 y Boomerang, aunque aún falta la aprobación por el consejo de RTVE. "Nos apuntamos fijo", dice un usuario que responde a la noticia. Bombazo! TVE, interesada en #PekinExpress (vía @Roccocity)



