Poniendo al mal tiempo buena cara tras las últimas informaciones relacionadas con las dudas que en su día tuvo presuntamente la familia de José Ortega Cano respecto a la paternidad de su hijo José María, Ana María Aldón se ha regalado una mañana de lo más relajante en la peluquería. Muy guapa y con una sonrisa una vez retocado su moderno corte de pelo y el color platino ya característico en ella, ha decidido zanjar de una vez por todas las especulaciones.

"Yo lo que quiero es que todo el mundo sepa que yo no tengo ninguna duda de quién es el padre de mi hijo, ni más mínimo. Y el padre tampoco" ha dejado claro, muy molesta porque se siga hablando de una posible prueba de paternidad al pequeño poco después de su nacimiento.

Algo que Kiko Jiménez le habría contado directamente a través de un mensaje después de insinuarlo en 'Sálvame' aunque, como asegura Ana María, no lo ha leído todavía. Mientras Ortega Cano ya ha anunciado que demandará al exnovio de Gloria Camila y que hará todo lo posible para que acabe en prisión, la colaboradora guarda silencio y deja en el aire si ella también tomará medidas legales tras las especulaciones que se han hecho en los últimos días sobre la paternidad de su hijo.

Un problema añadido a su grave crisis matrimonial con el torero, con el que las cosas parecen estar peor que nunca después de que Ortega le pidiese, públicamente, que fuese "transparente" con él. "Soy igual de transparente que tú pero no quiero ir más allá. Voy hasta donde puedo llegar sin dañar a nadie" contestaba una Ana María dolida que, esquiva, y a pesar de que mantiene que "claro que hablamos", no sabe a qué se refiere su marido con su petición: "No sé, tienes que preguntarle a él lo que quiere".

Además, y después de las declaraciones de la hermana del torero, Mari Carmen Ortega Cano, acusándola de mentir y afirmando que es su hermano quien paga los gastos del domicilio familiar y no al 50% como la diseñadora ha dicho en alguna ocasión, Ana María se defiende asegurando que "no he dicho nada incierto".

"Yo creo que de no verme lo que digo y a lo mejor lo que le cuentan, pero yo no he dicho nada que no sea cierto. No he dicho absolutamente nada que no sea cierto" sostiene, confirmando que un familiar directo de Ortega, del que prefiere no dar su nombre, le pidió que pagase el 50% de los gastos de la casa: "No te lo voy a decir, pero yo nunca he pagado nada que también lo quiero dejar claro" ha explicado, dejando claro que "nunca" ha impedido la entrada de Conchi, Mari Carmen o cualquier otro miembro del clan, a su domicilio: "No se me ocurriría vamos".

Por último, Ana María ha salido en defensa de su marido después de que Jorge Javier Vázquez dijese en 'Sálvame' que si Rocío Carrasco y otras personas hablasen claro de Ortega Cano, se moriría su reputación y tendría que irse del país: "La de mucha gente supongo, ¿no?".