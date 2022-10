José Ortega Cano ha llegado al límite. Las insinuaciones de Kiko Jiménez sobre las presuntas dudas de su familia sobre la paternidad del hijo que tiene con Ana María Aldón - en el peor momento de su crisis con la andaluza, con la que ya hace vidas por separado - han provocado que el diestro de un golpe sobre la mesa. Indignado, ha salido al paso de unos rumores que desmiente rotundamente y advierte que, le cueste lo que le cueste, y aunque tenga que empeñar toda su vida, intentará que el exnovio de Gloria Camila acabe en prisión por sus últimas declaraciones.

Una 'amenaza' a la que Kiko ha reaccionado en 'Salvame', afirmando que Ortega hizo el ridículo con su llamada a 'Ya es verano' y dejando claro que no tiene ningún miedo a la demanda del torero porque todavía hay muchas cosas que no ha contado de lo que vivió en la familia cuando era pareja de la hija de Rocío Jurado. Además, cree que carga ahora contra él para que no se hable de lo que Rocío Carrasco está revelando sobre su matrimonio con 'La más grande' en su docuserie.

En el último capítulo de 'En el nombre de Rocío' la mujer de Fidel Albiac tacha de "agarrado", asegura que Ortega Cano estaba en contra de que la cantante viajase a Houston cuando enfermó de cáncer y, además, afirma que el torero no pagó ni un duro del tratamiento.

Unas declaraciones a las que el todavía marido de Ana María Aldón ha reaccionado fuera de sí, balbuceando enfurecido que le preguntemos a Rocío Carrasco por este tema: "¡Díselo a ella, díselo a ella, hombre* Ella es la que tiene* ¡qué no me diga nada! ¡Paso totalmente de todo! ¡Qué me deje tranquilo, coño!".

Sin embargo, sobre su demanda a Kiko Jiménez, silencio absoluto, dejando en el aire qué le ha parecido que el exnovio de Gloria Camila diga que hizo el "ridículo" y afirme que intenta crear una cortina de humo para que no se hable de la docuserie de Rocío Carrasco.

Misma actitud que la de Ana María Aldón que, tras hablar largo y tendido sobre Kiko en 'Ya es verano' y sobre las supuestas dudas de la paternidad de su hijo por parte de la familia de Ortega Cano, ahora deja en el aire si ha hablado de este tema con su todavía marido y si ella también tomará medidas legales contra el colaborador de 'Sálvame'.