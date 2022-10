Jorge Javier Vázquez ha vuelto a 'Sálvame' tras sus vacaciones y lo ha hecho por todo lo alto ¡En avioneta! Belén Esteban le esperaba a pie de pista y el presentador ha pisado tierra como un auténtico explorador. De hecho, traía no solo las gafas de sol, el sombrero y la cantimplora, también un bastón de mando africano.

“Estoy mejor que tú”, decía bromeando a la colaboradora, que camina apoyándose en una muleta: “Y eso que me han pasado cosas, lo del mal de altura no es lo peor que me ha pasado”. Y es que, estando en África, estuvo a punto de tener que volver a España. Pero ¿Qué ha sucedido? El presentador ya nos comunicó que tenía una noticia que darnos… Ya en el coche camino del plató y a solas con Belén Esteban, el presentador nos explicaba que ha vivido un año muy complicado: “No sabía que se podía vivir con tanto dolor y tan pocas ganas”.

“He estado muerto durante un año sentimentalmente, emocionalmente, sin sentir nada”, confesaba Jorge, que explicaba que entre otras muchas cosas, lo que fundamentalmente le afectó fue el fallecimiento de Mila Ximénez: “Me dejó totalmente trastocado ¿Sabes lo que ha significado para mí la muerte de Mila? A los 52 años me he hecho adulto”.

“Me he sentido muy viejo, no tenía ganas de nada”, continuaba diciendo el presentador, que ha superado este estado, sobre todo, gracias a la ayuda profesional que ha recibido: “Mi psicóloga me dijo que estaba entrando en una espiral autodestructiva que le preocupaba”.

Jorge Javier Vázquez volvió en la tarde de sus vacaciones con una importante noticia, ha escrito un libro en un año bastante complicado para él y con el que empezó el día de la muerte de Mila Ximénez, momento que le ha marcado para mal en este duro proceso por el que ha pasado.

Kiko Matamoros, tras conocer esta noticia, en la tarde de hoy ha querido dar la enhorabuena a su compañero porque su "libro es número uno en preventa", algo que el presentador le ha querido agradecer.

"Muchas gracias, muchas gracias", ha entonado Jorge Javier y ha lanzado un gran zasca en directo: "Y eso que decían que estaba acabado. Número uno, dos programas en Mediaset, hijo mío...", explica.

Y es que ya ha leído, muy emocionado, la primera página de su libro en 'Sálvame'. “Este es el primer libro que no he dado a leer a mi familia antes de que se publique. Soy poco dado a compartir mis malos momentos con ella y quería sentirme libre para explicar por qué este año ha sido uno de los más convulsos de mi vida", detallaba.