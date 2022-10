Después de una Semana Santa de lo más tranquila con José Ortega Cano en su Cádiz natal, la polémica vuelve a sacudir a Ana María Aldón. Al parecer, y según diferentes fuentes de 'Viva la vida' y de 'Sálvame', la colaboradora habría ocultado importantes y delicados episodios de su pasado al torero y, si éstos saliesen a la luz, marcarían un antes y un después en su matrimonio ya que de descubrir la realidad el padre de Gloria Camila podría incluso no aceptarla.

Si en su día, cuando comenzó su historia de amor con el diestro en el año 2012, se la tachó de "soberbia", "ambiciosa", "cazafortunas" y "altiva", ahora se especula con que Ana María habría contado cosas de su vida que para nada se corresponden con la realidad. Un pasado que no le gustaría que se hiciese público y que, al parecer, tendría que ver con de dónde viene y podría cambiar para siempre su relación con Ortega Cano.

Al margen de estas informaciones que circularían sobre su pasado, la andaluza continúa con sus rutinas y, tras acudir a su clase de pilates, ha respondido tajante a la polémica: "No quiero hablar del tema y ni siquiera sé a lo que se refieren. Me da igual" ha resoplado antes de cerrar su coche con un portazo y dejar claro que no piensa entrar en este delicado asunto.

Ana María Aldón está en boca de todos desde hace meses en todos los platos de televisión. Y en buena medida por su “culpa”. La mujer de Ortega Cano, colaboradora habitual del programa Viva la Vida de Telecinco, habló hace varias semanas con Emma García de como se sentía y de los problemas que estaba generando su matrimonio. No era nada nuevo. En verano durante la emisión de una entrevista al propio Ortega Cano el diestro había dicho que Rocío Jurado había sido la mujer de su vida. Y eso, evidentemente, no le gustó mucho a Aldón, que empezó a quejarse.

Pero en el Viva la Vida al que hacemos referencia fue más allá. Dijo que quería una nueva vida. Que es una mujer joven que trabaja y que quiere desvincularse también de su marido. Poder hacer vida separada y poder ir a una fiesta o a tomar algo con los amigos de su trabajo. Y eso es algo que todo el mundo entendió muy bien. Sin embargo lo que muchos no comprendieron fue la polémica que se gestó después.

El presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, llegó a decir que la relación estaba rota por completo y que solo hacía falta que se anunciara el divorcio. Y no es que haya pasado algo igual pero sí similar.

Ana María Aldón habría contratado, tal y como desveló hoy el programa Socialité, a un equipo de marketing especializado en llevar la imagen de marca de varias personas famosas y les habría encargado que la hagan un estudio personalizado para que se desvincule por completo su nombre del de Ortega Cano. De hecho según contaron en el programa estaría ya negociando con una marca de alimentación para que la propia Ana María Aldón fuera su imagen. Habrá que ver que espera en su futuro profesional.