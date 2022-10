Kiko Rivera vuelve a ser noticia pero, lejos de los agrios y tensos enfrentamientos que ha protagonizado con diferentes miembros de su familia en los últimos tiempos - como su madre, su prima Anabel o su hermana Isa Pantoja - en esta ocasión lo es por el fin de su contrato con 'Universal Music', una de las discográficas más importantes de nuestro país, después de poco más de un año de contrato.

Era el propio Kiko el que lo anunciaba a través de sus redes sociales este jueves, asegurando que aunque no pensaba "profundizar" en su salida de 'Universal', había sido una decisión tomada "de mutuo acuerdo". "Vuelvo a tener el control. Vuestro Kiko seguirá siendo el mismo. Vuestro Kiko siempre da la cara. Más que nunca los míos, los que me seguís y me queréis, este año lo vamos a bordar", añadía, sin hacer más mención a su inesperada ruptura con la discográfica.

Una salida que, como apunta la revista Semana, habría sido una decisión de 'Universal' porque Kiko no habría cumplido con las expectativas generadas ni en ingresos ni en música. Además, a lo largo del último año la discográfica le pidió en repetidas ocasiones que huyera de escándalos y se centrara solo en su carrera, profesionalizando su imagen siempre polémica; algo que el hijo de Isabel Pantoja ignoró, concediendo incendiarias entrevistas y utilizando siempre que ha considerado sus redes sociales para arremeter contra su familia y contra diferentes programas de televisión cuando se ha hablado de él.

Mientras Kiko ha preferido pasar esta 'tormenta' mediática en su casa y dar la callada por respuesta a los rumores que circulan sobre su salida de 'Universal', Irene Rosales ha salido en su defensa y ha dejado claro que "aunque son cosas de él y ahí no puedo entrar yo aunque tengo conversaciones con mi marido que quedan para él y para mí", la ruptura del Dj y la discográfica ha sido cordial: "Han acabado bien".

"Martes día 8 de Febrero sale mi nuevo single "Martes" Y aquí tenéis su portada. Con este single se acaba mi camino con Universal. No voy a profundizar en esto pero ha sido de mutuo acuerdo. Vuelvo a tener el control. Vuestro kiko seguirá siendo el mismo Vuestro kiko siempre da la cara. Más que nunca los míos los que me seguiis y me queréis, este año lo vamos a bordar". Unas palabras que el Dj ha compartido a través de su cuenta de Instagram y a las que ha respondido su mujer, Irene Rosales. "Y vamos a seguir a tu lado y apostando por ti siempre. Te quiero".