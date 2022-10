Hacer críticas a personajes públicos en internet no siempre sale gratis. Si no que se lo digan a la telespectadora que trató de humillar a Nuria Marín y acabó recibiendo un sonoro zasca por parte de la ilerdense. Fue la descripción gráfica de ir a por lana y salir trasquilado.

Todo comenzó con una crítica a la labor de de Nuria Marín, después de que cometiese un error en directo al traducir la portada de un medio británico tras la muerte de la reina Isabel II. "Creo que ya podemos suspender a Nuria Marín como traductora, menos mal que no está traduciendo instrucciones de supervivencia...", escribió en Twitter la usuaria.

Seguramente pensó que la crítica caería en saco roto y no sería más que una mofa que sería leída por unos pocos en la red. Pero no fue así. Pese a la escasa trascendencia del tuit, la presentadora no dudó en entrar al trapo para contestar. "Hazlo tú en directo. Es bastante más fácil critica, la verdad. Así que ok", zanjó la presentadora.

Pese a la magnitud del zasca, la tuitera, lejos de retractarse, intentó atacar de nuevo. "Te aseguro que sin ningún problema", escribió, adjuntando el emoticono de un beso. Si bien, así como su primera crítica recibió varias decenas de reacciones, esta última se quedó prácticamente a cero.

Hazlo tú en directo. Es bastante más fácil criticar, la verdad. Así que ok. — Nuria Marín (@nuriasecret) 9 de septiembre de 2022

Nacida en Lérida, Nuria Marín es una periodista que lleva más de una década trabajando en televisión. Ha destacado por su labor en programas como "Cazamariposas", "Hable con ellas", "Socialité" o "Sábado Deluxe".

Nuria Marín trabaja en Socialité desde el estreno del programa, en 2017. Es la presentadora sustituta de María Patiño, quien también lleva al frente del espacio televisivo desde sus inicios.

En la plantilla de "Socialité" están reporteros como Javier de Hoyos, Jorge Moreno, Silvia Álvamo o Arabella Otero.