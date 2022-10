Pasapalabra es uno de los concursos más seguidos de la televisión. El formato que ahora presenta Roberto Leal en Antena 3 es uno de los que tiene más seguidores de la televisión en abierto. Cada día se enganchan a su emisión millones de personas. De hecho, Pasapalabra suele conseguir un récord cada día: ostenta el minuto de oro, el más visto de todas las cadenas a cualquier hora.

La última ganadora del concurso fue Sofía Álvarez, que consiguió un premio de 466.000 euros. La concursante llevaba mucho tiempo preparándose a conciencia, aunque realmente nunca imaginó que podría llevarse el premio del programa en su primera etapa: "Los concursantes no consiguen grandes resultados en su primera participación, así que fui mentalizada de que necesitaría varias etapas para alcanzar el bote".

Afortunadamente para ella las cosas no salieron como pensaba. Superada su etapa en "Pasapalabra", Sofía no descartaba participar en algún otro formato, aunque decidió descansar y disfrutar de la tranquilidad que da un bote de esas características.

El anterior ganador del concurso fue Pablo Díaz, que consiguió llevarse 1,3 millones de euros el 1 de julio de 2021, tras más de 200 entregas. Lo que resultó ser el tercer mejor premio en la historia del programa en España y el primero en la segunda etapa del concurso en la cadena del programa de Atresmedia. A pesar de llevarse el bote el ganador ha seguido trabajando, primero con sus clases de violín y luego con los directos que hace en Twitch; que le suponen, además de otro importante ingreso económico, el aumento de su gran cantidad de fans. Tras ganar el programa lo primero que hizo fue teñirse el pelo de color azul, pero su mayor intención era la independizarse.

Pero ahora a Pablo Díaz le espera otro reto, va a ser uno de los pocos españoles que participe dentro de unas semanas en un nuevo concurso, el "Pasapalabra internacional", del que se sabe poco pero que sin duda puede ser un gran salto en su carrera. El joven canario se convirtió en una de las personas más famosas de España tras llevarse el bote pero ahora con más motivos tras conseguir un récord mundial. Eso sí, ha sido en un videojuego.

El récord del mundo conseguido por Pablo Díaz ha tenido lugar en un videojuego. Más concretamente en el "Super Mario Run". Lo ha conseguido a través del móvil, con un tiempo de 17 minutos y 58 segundos. El éxito no ha sido sólo en conseguir el mejor tiempo mundial en este videojuego, sino que ha sido el único que ha logrado bajar de los 18 minutos. Una doble victoria para el violinista y ex ganador del rosco que no para de acumular éxitos.

El último ganador de "Pasapalabra", en su etapa en Telecinco, fue Fran González. En 2019 ganó 1.542.000 €, que quiso guardar a buen recaudo para ayudar a su familia, en especial a sus hermanos y a sus padres. Al principio tenía la intención de crear un proyecto junto a su padre dedicado a investigar en el ahorro gracias a la tecnología led, pero finalmente no pudo seguir adelante con ello.

El concursante de Telecinco regresó a su pueblo entre aplausos. Fran se ganó el respeto de la audiencia por su humildad y su sabiduría. Sus padres no podían estar más orgullosos de un licenciado en Biología que había decidido ir a la televisión después de años preparando su paso por Pasapalabra: se había visto todos los programas emitidos tanto en Antena 3 como en Telecinco y hasta se había estudiado las respuestas. Fran ya era famoso. La gente le paraba por la calle y él mismo, en agradecimiento a su pueblo, prometió que invitaría a todo el mundo a una merienda que, a día de hoy, parece no haber afrontado.

Después de pagar a Hacienda la mitad de su premio, lo primero que compró fue un coche para sus padres. También se lo había prometido. Desde entonces poco más han sabido los fans de González. El ganador del bote se ha escondido para evitar los focos dejando incluso las redes sociales. Hay quién asegura que la fama le ha pasado factura. Concedió un par de entrevistas a programas y a revistas relacionadas con Telecinco y no se le volvió a ver en la pequeña pantalla hasta que hace unos días Telecinco intentó tirar de nuevo de él para intentar levantar "El Tirón", el formato que se ha estrenado en la principal cadena de Mediaset tras cancelarse "Pasapalabra" por orden del Tribunal Supremo.

Otro de los jugadores más populares que ha pasado por el programa fue David Leo, que completando las 25 letras del abecedario de la prueba final ganó 1.866.000 euros. Tras ganar este dinero dijo que quería cumplir el sueño de viajar a Japón y recientemente ha confesado en una entrevista que tan solo ha invertido una pequeña parte y que su vida no ha cambiado mucho desde entonces. Ahora, este malagueño ha regresado a la televisión con el programa "El Cazador", de TVE.

Una de las pocas mujeres que se llevó el bote fue Paz Herrera, una de las más queridas y de las más recordadas, aunque su paso por el concurso se remonta al año 2014, cuando consiguió ganar 1.310.000 euros, después de quedarse en 13 ocasiones a una sola letra del bote. En su celebración, Natalia Sánchez fue la encargada de raparle el cero delante de toda España mientras ella sonreía de satisfacción. Ahora ha vuelto al programa que conduce Ion Aramendi como "cazadora", donde sigue cosechando récords.

Pero sin duda una de las celebraciones más alocadas fue la de Juan Pedro Gómez, más conocido como Juanpe, que ganó un total de 1.674.000 euros. En su victoria fue caracterizado de Mel Gibson en "Braveheart" por Christian Gálvez y con una particular lluvia de sidra con la que brindó por su triunfo.