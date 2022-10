La ruleta de la suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Durante el confinamiento Antena 3 no pudo emitir capítulos nuevos de La Ruleta de la Suerte. A pesar de que se graban con mucha antelación (de hecho se producen varios programas al día para amortizar el esfuerzo) el archivo no era infinito y Atresmedia tuvo que empezar a repetir programas ya emitidos. No en vano hay que tener en cuenta que este tipo de programas exigen mover a mucha gente (entre técnicos, guionistas, público, trabajadores y concursantes), y eso hace que sea imposible hacerlo si se quieren respetar las medidas de aislamiento impuestas por el decreto del estado de alarma impulsado para luchar contra la propagación del coronavirus.

💪 Empezamos esta semana con tres concursantes que tenían muchas ganas de que llegara este día: Carmen, Carlos y Edurne. 😱 ¡A disfrutarlo! 😎 #LaRuletaDeLaSuerte pic.twitter.com/vQWNJ0DZgN — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) 12 de septiembre de 2022

Ahora el programa ha sorprendido a sus seguidores con una emisión que ha molestado a un sector de la audiencia. " Empezamos esta semana con tres concursantes que tenían muchas ganas de que llegara este día: Carmen, Carlos y Edurne. ¡A disfrutarlo!, anunciaban en cuenta oficial de Twitter del programa. Sin embargo, son muchos los usuarios que se han dado cuenta de qu el programa que estaban viendo fue grabado hace ya algún tiempo y así lo han manifestado en las redes. "De cuando es ese programa??". "Pero de cuándo es este programa? Antiguo, antiguo porque Jorge lleva los gajos ganados a cada concursante…". "Este programa tendrá más de 3 años", se quejaban los usuarios.

No obstante, otros tuiteros ya han explicado de que se trata de programas que grabaron antes de la pandemia y que todavía no habían podido emitir.

El momento "tierra trágame" de la azafata de La Ruleta de la Suerte

Jorge Fernández y Laura Moure son, junto a la banda de música, una parte esencial del programa, ya que han sabido construir un vínculo familiar con el público, que asiste todas las tardes a su cita desde el sofá o la mesa de la comida. Estos dos presentadores se han puesto frente a la cámara de una forma diferente para jugar a un juego que indagaba un poco más en su vida personal: el "yo nunca". Así, ambos han respondido preguntas sobre el verano: ¿han tenido alguna vez un amor de verano?; ¿han cantado alguna vez la canción del verano a pleno pulmón en el coche?; y unas cuantas más que ambos han respondido sin tapujos.

Aunque el momento más llamativo ha sido durante la última pregunta: A mí nunca me han cantado "a por el bote" por la calle en verano. La respuesta de Jorge Fernández ha sido inmediata: "diría que ojalá no me cantaran". "Es un momento de tierra trágame porque se da cuenta todo el mundo", añadía Laura Moure.