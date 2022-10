Jorge Javier Vázquez no entra últimamente mucho en las televisiones de los españoles, pero si que está muy activo por redes sociales. El catalán no ha querido perderse la oportunidad de pronunciarse tras el estreno de la docuserie de Rocío Carrasco.

El enfrentamiento entre Rocío Carrasco y Raquel Mosquera está dando mucho que hablar en Mediaset España. Casi todos los programas de Telecinco han dedicado más o menos tiempo a hablar del tema pero todos los colaboradores de los distintos formatos (desde El Programa de Ana Rosa hasta Sálvame pasando por Viva la Vida) han tenido algo que comentar sobre el tema del momento. Y es que no parece que esté siento fácil para Raquel Mosquera afrontar todas las acusaciones que le está haciendo Rocío Carrasco en el nuevo programa que ha estrenado Telecinco y en el que la hija de la Jurado habla de la herencia de su padre y de los problemas y enfrentamientos que tuvo con Mosquera.

El caso es que ahora la peluquera ha utilizado las redes sociales para quejarse, tal y como relataban esta misma tarde en Socialité. Allí es donde ha estallado. “Cuando no tienes ni profesión, no has trabajado nunca en tu vida, no sabes lo que es ir todos los días a trabajar, madrugar y sacrificarte en todos los sentidos, especialmente aún estando enferma como tú me dices a mi que estoy yo, por mis hijos, para que no les falte de nada y especialmente las cosas imprescindibles”, relató a través de su cuenta oficial.

Pues Jorge Javier ha querido pronunciarse mediante un meme publicado en su cuenta de Twitter. En el se puede ver una portada falsa de la revista "Semana", en la que se puede leer: "Fallece la reina Isabel II, íntima amiga de Rosa Benito". Además, pone: "Rocío Flores destrozada: era como mi cuarta madre", y "Antonio David: Yo le pido a la policía de Londres que investigue al señor Fidel Albiac".