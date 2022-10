Jorge Javier Vázquez ha hablado sobre su futuro. El presentador de "Sálvame" -entre otros- ha compartido con sus seguidores un detalle sobre su futuro profesional más cercano: regresa a Telecinco el próximo 19 de septiembre.

La noticia la ha dado el propio Jorge Javier Vázquez en sus redes sociales oficiales. Fue allí donde hizo el anuncio, tras varias semanas de vacaciones en las que ha disfrutado de Perú y de África, no sin algún que otro susto como una breve hospitalización por mal de altura cuando se encontraba en el país andino.

El regreso de Jorge Javier Vázquez era, junto al de Belén Esteban, uno de los más esperados en las últimas semanas por la audiencia. Y es que aunque otros compañeros puedan cubrir con creces la labor del comunicador catalán, nadie -o muy pocos- lo hacen con un sello tan auténtico y personal como él.

Hay quien pudo llegar a especular con que el de Badalona no regresase al "universo Sálvame". Especialmente después de escuchar una entrevista en la que el presentador aseguraba que, tras tantos años de duro e intenso trabajo tenía dinero suficiente como para jubilarse cuando quisiera.

Por ahora, no será así. Esto demuestra que a Jorge Javier Vázquez no le mueve el dinero, sino su pasión por lo que hace. Y no es poco: a su faceta como presentador, Vázquez suma su labor como escritor, productor teatral, actor...