Pesadilla en el Paraíso, el nuevo reality de Telecinco, a pesar de tener poca audiencia, dejó varios momentazos. Sin embargo, los momentos más tensos se vivieron en el plató conducido por Carlos Sobera.

La noche no empezaba bien. En las primeras imágenes correspondientes a los concursantes llegando a lo que va a ser su nuevo hogar por los próximos dos meses se pudo ver a un Omar Sánchez muy abierto a conocer el amor. Esto no gustó nada a la que es su actual "pareja", Raquel Lozano. "Él es así. Todos creéis que es muy bueno, pero la verdad irá saliendo a la luz. A mí me ha utilizado", indicaba la televisiva.

Unas imágenes después, Raquel Lozano se echó a llorar desconsolada. Lo había provocado Nagore Robles al decirle que la actitud de Lozano estaba siendo de "despechada": "Me parece muy fuerte que otra mujer me diga esto", criticaba. Sin embargo, poco a poco, Lozano fue revelando la verdad: "Yo a Omar lo quiero mucho pero no ha olvidado a Anabel", aseguró.

Pero ayer, Una Gloria Camila rompía a llorar recordando a su ex, Kiko Jiménez. El tertuliano de Sálvame, según la hija del torero, habría estado sobreviviendo hablando de ella: "De nada por el chalet", dijo. La pequeña de Ortega Cano se confesaba: "Tenía una dependencia emocional enorme. Estaba en casa temblando, llegué a los 46 kilos y dejé de ver la televisión porque lo único que hacía era hablar mal de mi familia", aseguró.