Jorge Javier Vázquez es, sin lugar a dudas, uno de los grandes nombres de la televisión. Lleva más de una década trabajando a un ritmo frenético -al menos visto desde fuera-. Esto, además de una gran notoriedad y éxito profesional, ha dado al presentador catalán un buen colchón económico. Por eso, asegura, está en disposición de jubilarse cuando le venga en gana.

Jorge Javier Vázquez hizo esta afirmación en el podcast "Dile que baje", presentado por Quique Peinado. Fue cuando se le preguntó por la relación con su familia, con su madre y sus dos hermanas. "Es una relación muy escasa de vernos y con la sensación de que siempre nos falta tiempo", dijo de un vínculo que se le hace complicado de mantener en personas, pues ellas siguen residiendo en Cataluña, mientras que Vázquez lo hace en Madrid. "Una de ellas trabaja en una empresa de muebles de jardín desde hace 30 años y la otra es cajera de un Carrefour, si no me equivoco", abundó.

Al hilo de este asunto habló sobre su hipotética retirada. "Creo que estoy en la época de recuperar todo lo que he dejado de lado por el trabajar", comenzó, antes de abundar: "Si tienes la fortuna de trabajar durante unos años al nivel que he estado trabajando luego podrás decir adiós cuando te dé la gana y eso es lo que yo he hecho", aseguró Vázquez, que terminó su explicación hilando con el principio del asunto: "Si llega el momento que me dicen adiós o si me voy yo, que no pase absolutamente nada. Y eso implica muchas renuncias a muchas cosas, una de ellas es ver a la familia".

Durante la entrevista, que dura algo más de 45 minutos, Jorge Javier habla sobre una infancia en el barrio que recuerda cargada de solidaridad entre vecinos y con las dificultades normales de una zona obrera: casos de malos tratos, muertes por drogadicción en los 80, desempleo... Pero siempre, eso sí, desde el cariño y los buenos recuerdos de un pasado que, asegura, forjaron la personalidad que hoy le ha hecho triunfar.

También de sus peor crisis, "la de los 50", que, aseguró, confía en superar cuanto antes.