Ortega Cano ha estallado por 'En el nombre de Rocío' por el contenido que se ha podido ver hasta ahora en la docuserie. El torero ha querido declarar ante la prensa y lanzar un mensaje a modo de advertencia contra Rocío Carrasco por sus últimas declaraciones y ataques al entorno familiar.

Tal y como ha informado 'El programa de Ana Rosa' durante la mañana del martes, tras la emisión anoche del debate de 'Rocío', Ortega Cano pretende llevar al juzgado a la hija de Rocío Jurado: "Desde aquí podemos decirle a Rocío Carrasco que se prepare porque el maestro ha sido muy contundente al decir que tomará medidas legales", ha expresado la repórter desplazada hasta la vivienda del diestro y Ana María Aldón.

Tras ello se mostraron las imágenes del torero saliendo de casa en las que lanza la advertencia a Carrasco: "Sabrá lo que tiene que hacer porque tiene que hacer mucho. Voy a tomar todas las medidas", se le escucha pronunciar muy enfadado ante las cámaras que esperaban sus declaraciones.

Pero no es el único a por el que el torero planea ir. Según EP, el diestro ha cargado brutalmente contra Kiko Jiménez. Así lo ha confirmado el torero con un "Kiko que se vaya preparando" y gestos con el pulgar hacia abajo que indican que el exnovio de Gloria Camila acabará 'pagando' por las insinuaciones que ha hecho en 'Sálvame'. Y es que el colaborador ha respondido a la confesión que ha hecho la colombiana en 'Pesadilla en el paraíso' sobre lo mal que lo pasó tras su ruptura - incluso padeció una anorexia nerviosa por las cosas que fue contando sobre su familia en los platós - enseñando una conversación privada que mantuvo con la hija de Ortega Cano a principios de este año que demostraría que no se llevan tan mal como su ex ha querido 'vender'.

Eso no es todo, ya que Kiko también ha revelado un presunto episodio que habría pasado en la cocina de la casa familiar del torero con Mari Carmen Ortega y su hija, que trabaja en un laboratorio. Algo que habría hecho que Ana María diese un golpe sobre la mesa con su matrimonio que no ha querido decir claramente, aunque sí ha dejado entrever que tendría que ver con una prueba de paternidad del pequeño José María.

Algo que Ortega Cano no está dispuesto a consentir, como ha exclamado combativo avanzando que interpondrá una demanda contra Kiko: "¡Que se vaya preparando!".

Unas declaraciones que ha hecho después de ir al hospital y bromear entre risas con que esta nueva visita al centro médico - donde le hemos visto varias veces en los últimos días - se debe a que "me estoy haciendo una cosa de esteticien. Una cosa de la cara, de esteticien".