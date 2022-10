Sálvame ha tenido sus sustos. María Patiño ha soltado la bomba instantes después de comenzar el programa. Y es que un compañero suyo ha tenido una actitud que no ha gustado nada a la presentadora.

Ocurrió en el debate de Pesadilla en el Paraíso. El reality de Telecinco, a pesar de tener poca audiencia, dejó varios momentazos. Sin embargo, los momentos más tensos se vivieron en el plató conducido por Carlos Sobera.

Gloria Camila rompía a llorar recordando a su ex, Kiko Jiménez. El tertuliano de Sálvame, según la hija del torero, habría estado sobreviviendo hablando de ella: "De nada por el chalet", dijo. La pequeña de Ortega Cano se confesaba: "Tenía una dependencia emocional enorme. Estaba en casa temblando, llegué a los 46 kilos y dejé de ver la televisión porque lo único que hacía era hablar mal de mi familia", aseguró.

Y hoy, el tertuliano ha querido contestar. Jiménez ha acudido al plató con una llamada que grabó de su ex novia en un tono muy conciliador, lo que desmiente las palabras perpetradas por la hija de Ortega Cano. Tras unos momentos en los que los presentes terminaban incrédulos, el ex tronista ha lanzado el siguiente mensaje: Gloria, eres una mentirosa. Pero tú, tu primo y todos. Sois unos mentirosos.

Y tras las declaraciones de Kiko, a María Pantiño se le ha podido ver visiblemente molesta. "Hemos entrevistado a muchos ex que han venido. Lo que me fastidia es que se utilice el argumento de Rocío Carrasco para mimetizarse con ella. Que un ex venga a la tele no lo podemos usar para identificarnos con Rocío Carrasco. Esta historia no tiene nada que ver. Toda la vida hemos entrevistado a ex y los casos son muy diferentes, no lo manipulemos".