Paz Padilla se ha sentado esta noche en 'El Hormiguero' para hablar de su obra de teatro, 'El humor de mi vida', y lo cierto es que lo ha vuelto a hacer. Nos ha dejado boquiabiertos con un testimonio de lo más doloroso, pero a la vez sanador sobre todo lo que le ha pasado en su vida en estos últimos años. Además, también ha aprovechado el espacio para explicar cómo se encuentra tras hacerse pública su nueva relación sentimental.

Como no podía ser de otra manera, Paz ha hablado de su difunto marido, Antonio y ha explicado que sigue siendo el amor de su vida: "Mi amor hacia él no ha muerto ni morirá nunca, él se fue porque no tuvo más narices que irse y yo tuve que soltarlo, que para mí fue lo más difícil de mi vida".

Después de asegurar su amor, Paz ha querido mandar un mensaje a todas esas personas que le han criticado a través de las redes sociales tras hacerse pública su nueva relación sentimental: "He sido muy criticada en redes, salieron unas fotos con un chaval, quiero hacer una reflexión ¿qué tiempo hay que esperar para rehacer tu vida? ¿Estamos todavía en la época de Egipto?".

La presentadora de televisión ha dejado claro que el tiempo que siga viva, quiere ser feliz, por lo que no se va a privar de hacer lo que le reporte ese sentimiento: "El amor es inmenso, yo tengo una gran capacidad de amar. Durante este proceso de aceptación aprendí a que yo seguía viva y que el tiempo que estuviese vive quería ser feliz".

En cuanto a la triste muerte de Antonio, Paz ha desvelado que ella asimiló desde el momento que se lo comunicaron, la muerte de su amor: "Yo había aceptado que iba a morir" y además, ha confesado que lo más difícil fue el día que le dijo adiós: "me metí con él en su cama... lo difícil para mí fue decirle que se fuera, ahí lloré muchísimo. Vi el momento que se tenía que ir, estaba sufriendo muchísimo".

Paz no se ha dejado nada en el tintero, también ha aclarado la polémica que hubo sobre sus declaraciones de la Covid: "Me liaron una muy importante, lo único que quería decir es que aunque estuviéramos vacunados, podíamos cogerlo de nuevo. Yo no soy negacionista, yo lo he vivido, yo sé lo que es estar asustada en una planta".

Y es que recordemos que esa polémica le costó su salida de 'Sálvame Diario' después de discutir con Belén Esteban en directo y dejar a entrever que la presentadora era una persona 'negacionista' de la Covid. No cabe duda de que ahora Paz está en uno de sus mejores momentos personales y profesionales, no hay más que verla.