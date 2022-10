Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Ahora, el programa de Telecinco ha tenido uno de los inicios más extraños que se recuerdan. Terelu Campos se ha ido del plató de ‘Sálvame’ apenas unos segundos después del inicio ¿El motivo? Una polémica económica con su hermana, Carmen Borrego.

24 horas atrás, Carmen también se fue de plató indignada tras ser acusada de deber más de 660.000 euros a Hacienda. Se trataría de una deuda derivada de una inspección de la Agencia Tributaria a una sociedad de la que sería apoderada, una deuda por la que habría una anotación preventiva de embargo sobre una propiedad

Sin embargo, la colaboradora desmintió todo: ni tiene una deuda ni ha sido apoderada de ninguna sociedad. Como prueba, Carmen contó que la vivienda sobre la que supuestamente recaería el embargo ya ha sido vendida, algo imposible si tuviera cargas.

Sin embargo, solo 24 horas después, el programa ha obtenido una nota simple que acredita que Carmen tiene este cargo desde el año 2004.

El programa iniciaba la tarde con esta noticia, Adela González y Terelu Campos daban los datos pero la mayor de la Campos, visiblemente molesta, optaba por abandonar el plató de ‘Sálvame’: "Sigue tú, Adela", pedía a su compañera.

La presentadora regresaba tras un corte publicitario y explicaba: "Estoy bien, pero hay cosas que no comprendo ni comparto". Y es que, viendo el programa anterior, no podía creer lo que se decía: "Te acusan de eso y te aco*** aunque sepas que no es verdad", decía la presentadora.