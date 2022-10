Rocío Carrasco lo tiene claro. La hija de Rocío Jurado está dispuesta a contar toda su verdad "para seguir con vida". Por ello, tras una primera temporada de emisión de su documental, Rociíto ha decidido sacar una segunda. La lástima, es que lo hizo en cerrado.

Carrasco no se corta un pelo. En esta nueva temporada revela datos que nadie sabía hasta el momento en el que salieron de su boca. Mismamente, hace unas horas, los espectadores pudieron comprobar las relaciones personales que la hija de la más grande tiene con su familia política (José Ortega Cano, Gloria Camila...). Por eso, la gente ha pedido que el documental se emita en abierto.

Pues dicho y hecho, parece que los fans podrán conocer la verdad si tener que abonar la cuota de MitelePlus. La nueva temporada de "En el nombre de Rocío" se emitirá en septiembre en Telecinco, según cuenta "Okdiario".

Y además, por lo que se ha podido saber hoy, el programa será presentado por Sandra Barneda, la misma periodista que presenta La Isla de las Tentaciones.

Pero ayer, por fin, la docuserie llegó a la televisión abierta y pudimos ver unas pinceladas de todo lo que sucedió al rededor de la herencia del boxeador y padre de Carrasco. Pero justo antes de empezar, varios tertulianos en plató preguntaron a Rocío sobre lo que estaban a punto de ver. En una de estas, Lydia Lozano, allí presente, insistió a Rociíto: "¿Ella me ha mentido tanto?", preguntó, haciendo referencia a Raquel Mosquera. Carrasco contestó afirmando, lo que provocó que Lydia dijera: "Mañana la llamaré". Estas palabras sirvieron para que Rocío carrasco zanjase la conversación: "Llámala, a ver si te coge. Desde luego a mí no me llamaste cuando te mintió". Lydia Lozano quiso excusarse: "En esa época estabas en otro mundo", pero Carrasco tuvo una respuesta fácil: "Ya, pero ¿tú eso lo sabías?", lo que silenció a la tertuliana.