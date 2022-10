Coincidiendo con el arranque de la nueva temporada, Belén Esteban regresó este lunes al plató de 'Sálvame' casi cinco meses después del accidente que sufrió en directo y que le provocó una aparatosa fractura de tibia y peroné. Pero además, el formato vespertino de Telecinco también aprovechó el inicio del curso televisivo para revelar la identidad de un nuevo colaborador.

Tal y como era de esperar, José Antonio Avilés ha fichado por el formato de La fábrica de la tele apenas unas semanas después de la cancelación de 'Viva la vida', espacio en el que trabajaba los fines de semana. Tras el final del programa presentado por Emma García, al periodista le ha salido un nuevo trabajo en Telecinco pese a las polémicas y escándalos que ha protagonizado desde que se dio a conocer.

'Sálvame' cebó ayer desde el comienzo de la tarde la incorporación de un nuevo rostro a su equipo de tertulianos. Tras camuflar al colaborador entre el público, todos ellos enmascarados, fue eliminando uno por uno a los asistentes hasta que solo quedó en pie el nuevo y polémico fichaje.

Pero hoy el tema más caliente de la tarde ha llegado cuando un inspector entraba en el plató a decir que Carmen Borrego debe más de 600.000 euros a Hacienda. La tertuliana, después de negarlo, ha abandonado el plató muy afligida y con lágrimas en los ojos. "Esto no se hace así, me tendríais que haber avisado antes. Esto que estáis haciendo es difamar a mi familia", aseguraba la hija de María Teresa campos, que ya ha vendido una vivienda y esta no ha quedado registrada, por lo que la deuda, en principio, "ya no existe", aunque según el Estado, está ahí. De no ser cierto lo que dice Borrego, estaría en peligro de embargo.