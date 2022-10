Ayer, varios medios de comunicación hablaron de las declaraciones de Marta Riesco en su instagram, en las que criticaba duramente a Olga Moreno.

La pareja de Antonio David ha colgado en sus redes un duro mensaje arremetiendo contra Olga Moreno. "Esto no va de malas y buenas. Lo fácil es posicionarse con la gente que parece más débil y arremeter contra la otra sin compasión", comienza diciendo Riesco en una publicación de su Instagram. "Cuando lo hagáis y penséis que yo estoy encantada de ser el foco y ser "famosa" poner en Google cuántas exclusivas he dado yo y cuántas ha dado la otra y en cuántos realities hemos aparecido y en qué fechas se firmaron", continúa.

"También buscad la imagen del 24 de abril, el cumpleaños de mi novio donde yo no fui invitada pero ella posó junto a él y a su familia (ya había reconocido que estábamos juntos) y sonrió junto a su ex suegra callando a todos que había concedido una entrevista hablando de su ex marido y padre de su hija y sin decir nada a nadie", mantiene. "Yo mientras lloraba en casa viendo esas imágenes", zanja.

Un usuario ha comentado lo siguiente: "Poca vergüenza tiene esta tipa. Reportaje robado pactado en portada con este individuo. Utilizó como plataforma programas para dejar al amante en directo. La lío parda con el AS y presume de discreción y respeto. Ahora que nadie habla de ella. Jamacuco que te crio!", asegura.

Pero ayer, en el programa de Ya es Mediodía conectaron en directo con ella para preguntar: "¿Qué se gana ahora con esta información? Por qué das esta información ahora", preguntaba uno de los tertulianos. Sin embargo, el público no parece haber recibido con buena cara que el programa de Mediaset hablara de la actual pareja de Antonio David: "Seguimos esperando las disculpas de todos los medios de comunicación que dieron por buenas las mentiras de Marta Riesco", apuntan.