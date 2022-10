Este martes ha tenido lugar la celebración de la Asamblea Nacional de Tabarina en Madrid, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido nombrada mandataria de esta organización por su lucha contra el independentismo catalán.

Ha sido ella misma la encargada de nombrar a los primeros Embajadores de la Asamblea, cargos que han sido otorgados a José Ortega Cano, Mónica Pont y Javier Cárdenas, entre otros.

En esta ocasión, hemos podido ver a un Ortega Cano más relajado que nunca. El torero, visiblemente feliz, no ha dudado en lanzarse a bailar y hacer palmas al ritmo de la música mientras que disfrutaba alejado de los problemas familiares que le rodean.

El marido de Ana María Aldón ha evitado hablar de su crisis matrimonial, intentando evadirse de todos los contratiempos en un día muy especial para él: "Vale, vale ya, ahora aquí no más. Ya no más". Ortega Cano ha preferido disfrutar de una agradable comida que ha tenido lugar tras la entrega de bandas de la Asamblea Nacional de Tabarina.

Por su parte, ha asegurado que las cosas están más tranquilas con Ana María Aldón, aunque no ha querido comentar el acercamiento con su todavía mujer que hemos podido ver los últimos días. Evitando dar declaraciones, José Ortega Cano ha salido del restaurante en el que ha comido.

Rocío Carrasco rompe su silencio sobre el "problema de alcohol" de Ortega Cano y el accidente con víctima mortal

Los últimos episodios de 'En el nombre de Rocío', la docuserie de Rocío Carrasco que se emite cada semana en Mitele Plus, adelantan unos días su emisión. En una promo, la plataforma ha anunciado que los capítulos restantes se emitirán los lunes a partir de ahora. De este modo, el próximo lunes 29 de agosto, el episodio 12 estará disponible para todos los suscriptores.

Este cambio de estrategia afectará únicamente a los dos últimos episodios que quedan por emitir y se produce pocos días después de que Telecinco anunciase la llegada de la docuserie al abierto para próximamente.

El motivo de este adelanto podría estar impulsado por el deseo de querer terminar la emisión de la docuserie al completo en su plataforma de pago, antes de que empiece su emisión en abierto. Aunque por el momento no se conoce la fecha de estreno, es cuestión de semanas que arranque la emisión.

Y como no puede ser de otra manera, Rocío Carrasco sigue soltando bombazos sobre el pasado del matrimonio de su madre con Ortega Cano. Carrasco ecuerda cómo vivió el momento del fatídico accidente de coche de José Ortega Cano, que sufrió el 29 de mayo y que tuvo una víctima mortal.

Desde el momento en el que fue consciente de lo ocurrido, Rocío no dudó en ningún segundo en ir al hospital, “porque tengo sangre en las venas y porque soy humana y porque era el padre de dos niños pequeños, que eran mis hermanos”. El primer planteamiento de la hija de Rocío Jurado fue “Dios mío que no le pase nada, por su puesto por él y porque esos dos niños se quedaban sin madre y se podían quedar sin padre”.

Rocío Carrasco destapa que siempre tuvo la corazonada “de que algo así iba a pasar, iba a terminar pasando”. La protagonista de ‘En el nombre de Rocío’ describe situaciones que ha vivido con el padre de sus hermanos, “yo iba de Sevilla por la carretera a Yerbabuena y José venía en sentido contrario y a mí me ha pasado esa situación. Además, en ese mismo punto y me ha pasado con él también”.

Una situación que advirtió a Rocío Jurado, “he llegado a la finca y le he dicho a mamá, dile a José que tenga mucho cuidado, me acaba de pasar esto, casi se me echa encima con el coche”.

Ortega Cano ha relatado que empezó a aparecer problemas con el alcohol a partir de la muerte de su mujer. Pero Rocío Carrasco desvela que eso no es así, “pero no voy a narrar hechos concretos, ni situaciones concretas, ni cosas a las que se veía mi madre obligada a hacer en determinados momentos en esa casa de la Moraleja, porque ocurrían cosas que no tenían que ocurrir”.

Rocío Carrasco determina que Ortega Cano tiene “ese problema con mucha anterioridad a que mi madre enferma, es cierto que se le acrecienta cuando ella enferma y ella muere. Pero él el problema lo tiene de antes y todos los que hemos vivido en esa casa y que hemos compartido tiempo y que hemos estado ahí día a día sabemos que eso es cierto”.