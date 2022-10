Alba Díaz Martín, hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal, sufrió hace unos meses una de las experiencias "más traumáticas" de su vida. La familia de la modista ha recalado en Turquía para disfrutar de unas alegres vacaciones. Mientras se encontraban disfrutando de los maravillosos placeres de Estambul, las chicas se han metido dentro de un taxi, lo que ha causado las risas de toda la familia.

El vehículo no paraba de dar frenazos, por lo que la influencer se ha empezado a grabar con cara de circunstancia. En el vídeo, se ve como el resto de turismos no paraban de pitar. "No lo he pasado peor en un taxi en mi vida, de corazón. Que frenazos. Madre, normal que le piten", sentenció la joven.

Y hace unos días, la joven se pronunciaba a cerca de su enfermedad. Alba Díaz Martín consolida cada día su carrera como influecer y sus seguidores valoran la cercanía y la sinceridad de la hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés. La joven ponía rumbo a Kenia hace unos meses para realizar un voluntariado en la isla de Mfangano con una ONG - del que ha ido contándonos cada detalle puntualmente a través de sus redes sociales - y, al término de esta aventura, confiesa que ha sentido lo que es ser la persona más feliz en el planeta ayudando a niños sin recursos con su educación, su alimentación y su salud. Precisamente ahora ya a preguntas de sus seguidores, ha hablado alto y claro de sus problemas. "No estoy bien pero siempre pienso que no me voy a morir de esto", ha confesado.

Y hoy ha querido compartir con sus seguidores una foto con su madre, a la que denomina "compañera" en el espacio de comentarios de su cuenta de Instagram. Con un precioso vestido negro, la influencer presume de cuerpazo.