Ganó la primera edición de Gran Hermano y ahora quiere ganar las elecciones municipales de Cádiz. Ismael Beiro, conocido como el "pisha" por su uso recurrente de la expresión gaditana durante el concurso, ha confirmado que se presentan a las elecciones para 2023. El gaditano apuesta por una candidatura que aglutinará a una serie de formaciones políticas que califica como "trasversales" porque no quiere hablar de derecha ni de izquierda. Su obsesión en cuidar de Cádiz, ya que considera que ahora no hay nadie que se ocupe realmente de sus necesidades. El exgran hermano tendrá que enfrentarse a José María González Santos conocido popularmente como "Kichi".

Ismael está preocupado por el desempleo de la ciudad y se mira en Málaga como un buen ejemplo. El gaditano ve que su ciudad se ha quedado anclada en los 90 y quiere cambiarlo.

¿Qué ideología tiene Ismael Beiro?

No le gusta encasillarse. No cree en unas siglas. Habla de un "centro liberal, pero independiente". Sin embargo, a la hora de hablar de los líderes nacionales en la entrevista que le dio a El Independiente lo tiene claro. Sobre Pedro Sánchez: "Vale más como personaje tipo ‘clown’, cómico, capaz de trasladarnos a una realidad que no existe y que no tiene nada que ver con lo que había contado. Es un ‘Napoleón marca Hacendado’". Sobre el líder de los populares. "A Feijóo lo veo honesto, que ya es mucho decir que un político de partido sea honesto. Seguro que algo más puede hacer por este país".

Ismael Beiro ganó la primera edición de Gran Hermano en el año 2000. Su amistad con el asturiano Iván Armesto fue uno de los puntos fuertes del programa. El gaditano ganó por su simpatía, su lealtad y humildad. Desde entonces se ha mantenido alejado de la televisión pese a que reconoce que es un mundo "divertido".