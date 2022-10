Rocío Carrasco ha manifestado en multitud de ocasiones que sus padres sí que estaban enamorados y que habrían vuelto a a estar juntos de no ser por las circunstancias. Unas declaraciones que Raquel Mosquera, viuda del boxeador, negó en varias ocasiones. aquel asegura que Rocío Jurado sí quiso volver con Pedro Carrasco, pero este no quiso retomar la relación porque se les había acabado el amor. La colaboradora ha dejado claro: "Me lo contó Pedro, pero también lo sabía Juan de la Rosa" y que esto se produce en dos ocasiones: "Que yo supiese, dos veces. Una de las veces me lo dijo Pedro y otra, pues hablando Pedro y Juan de la Rosa hablaban de ello, que me tenía que presentar a Rocío Jurado".

Ahora, tras el inminente estreno de 'En el nombre de Rocío', la periodista Rosa Villacastín ha lanzado una nueva bomba en Ya es verano. La periodista recuerda algo que le dijo la cantante en la intimidad cuando coincidieron en Marbella. Rosa le preguntó a la Jurado si creía que había hecho bien a la hora de separarse de Pedro y la respuesta “te va a doler, Rociíto, pero es la verdad”, advierte nuestra colaboradora. “Llevamos años sin tocarnos”, es lo que “la propia Rocío” le dijo a Villacastín. “Yo creo que esto explica cómo era la situación entre ellos. Se respetaban mucho, pero eso no significa que estuvieran enamorados y Rocío quiere ahora cambiar la historia”, son las duras palabras de la periodista.