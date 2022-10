Le conocimos en Quién quiere casarse con mi hijo como hermano de uno de los participantes y luego acabó colándose en varios programas del corazón y hasta en Supervivientes, el reality de moda en Telecinco. Christopher Mateo sigue viviendo una vida de lujo tras el programa. Casi a diario compartía en sus redes sociales día a día su vida de lujo y glamour con celebraciones y hasta aviones privados.

Una vida de la que presume y que, por otra parte, le reportaba tantas críticas como piropos, pero él seguía disfrutando de su día a día entre coches deportivos, aviones privados, hoteles cinco estrellas y mucho glamour como demuestra en sus fotografías.

Pero ahora Christopher Mateo no atraviesa un buen momento de salud. El ganador de 'Supervivientes' tiene a sus seguidores en vilo desde hace varias horas, cuando, sin previo aviso, se animaba a compartir con ellos una imagen en la que se le podía ver ingresado en el hospital. Con una vía en el brazo y sentado mientras esperaba a que la medicación hiciera efecto. Así ha reaparecido el empresario y también cantante en sus redes sociales.

Mateo disfruta de lugares de ensueño junto a su pareja ta y como refleja en su cuenta de Intsagram, donde acumula más de 100.000 seguidores.

Una concursante de Supervivientes revela cuánto se cobra por ir a Honduras

Cada año con la puesta en marcha de la nueva temporada televisiva muchos se sorprenden de los sueldos que se manejan en la pequeña pantalla. No en vano no son cifras que pueda manejar el común de os mortales. Más bien al contrario. Se trata de sueldos estratosféricos que superan los seis ceros. Hace no demasiadas semanas la polémica estallaba en España, sin ir más lejos, por la contratación de Isabel Pantoja en Telecinco. Un diario de tirada nacional adelantó que la tonadillera había llegado a un acuerdo con la principal cadena de Mediaset.

El periódico Mirror publicaba hoy los sueldos que cobraron en los últimos años, no sin cierta polémica, los supervivientes que participaron en el mismo programa que el español que se emite en la televisión británica. Noel Edmons, un presentador de televisión, llegó a embolsarse 600.000 libras esterlinas. Un cantidad que supera los 700.000 euros pero que, tal y como refleja el rotativo británico, no pudieron finalmente amortizar lo que había costado.

El diario hace referencia además a los que menos cobraron de todas las ediciones que se han hecho de este formato a lo largo de los últimos años. De hecho aseguran que le peor pagado fue un concursante del año 2013 que se llevó la cantidad de 100.000 libras. En ese caso la segunda se había llevado unas 80.000 según los datos que maneja este periódico.

Lo cierto es que en España el ganador de Supervivientes se lleva 200.000 euros a los que hay que añadir varias cantidades extra por así decir: lo que se ingresa por derechos de autor y también por “caché”. Cada famoso tiene su propio coste por así decir. Un coste que suele ir en consonancia con la audiencia que registran.

Pero este año, una concursante de la edición del concurso de supervivencia ha decidido pronunciarse sobre el tema. Y no es otra que la finalista, Marta Peñate, quien ha hablado sobre el tema por sus redes sociales. La canaria explica que no tienen permitido revelar la cantidad exacta de dinero que se embolsan por ir a Honduras. Además, quiso aclarar que no tiene pensado asistir a más concursos por el momento.