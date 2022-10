De entre los muchos y variados colaboradores de "El hormiguero", Juan del Val es, sin lugar a dudas, el más polémico. No rehuye un charco. Y, precisamente, eso es lo que le ha pasado esta semana: que se ha calado hasta los tobillos.

Todo comenzó en su típico espacio de opinión y debate que mantiene con Pablo Motos y con Nuria Roca. Fue allí donde hizo su, a la postre, polémica declaración. Vino a raíz de una situación que podría calificarse de cotidiana. "No soporto cuando preguntas a alguien qué edad tiene y te responde: '¿Cuántos me echas?'", afirmó el escritor, en una afirmación secundada a carcajadas entre sus compañeros de mesa y público.

Y fue a más. "Yo siempre digo quince más. Te echo 82. Es que lo peor es el tono", remató Juan del Val, entre las risas de plató.

Pero la cosa no acabó ahí. Juan del Val se desmelenó por completo y sacó otro tema recurrente. "Hay una cosa que me inquieta muchísimo. Los que se abanican con la mano. Pero si no da aire", criticó en "El hormiguero".

Esta intervención fue publicada por la cuenta oficial de Twitter de "El hormiguero". "Aquí tienes tu dosis semanal del polémico Juan del Val", escribieron con ironía. Si bien, aunque claramente la intención de la dirección del programa era hacer pasar un momento divertido a sus seguidores, hubo quien no dejó pasar la oportunidad de cargar contra Juan del Val.

"Nuria, menuda joya tienes en casa", "a Juan del Val cae pesada hasta su sombra", "lo que más me llama la atención es la cara que pone Nuria Ruca, como diciendo: 'a ver qué va a soltar este...'", apuntaron algunos seguidores a través de la red social del pajarito.

A #JuandelVal que cae pesada hasta su sombra y mira que te lo dice alguien cuyo user es “Poldelmal” — Paúl Zumárraga (@Poldelmal) 17 de febrero de 2022

"El hormiguero", quince años liderando el "prime time"

El éxito de "El hormiguero" es totalmente indiscutible. El programa presentado por Pablo Motos es un clásico que lleva en antena más de 15 años. Con el paso de los años se ha ido afianzando en lo que audiencia se refiere. En sus inicios promediaba un 9,7% de cuota de pantalla, mientras que ahora su "share" supera el 15%.

Además de Pablo Motos, en el programa tienen gran peso "Trancas", "Barrancas" y "Petancas", tres hormigas que ponen la nota de humor con pequeñas intervenciones.

La nómina de colaboradores del programa es muy amplia. En ella se encuadran nombres como el de Marron, Juan Ibáñez, Luis Piedrahita, Dani Fontecha, "El monaguillo", Nuria Roca o Tamara Falcó.

Anteriormente fueron habituales Anna Simón, Carlos Jean, Mario Vaquerizo, Karlos Arguiñano o Cristina Pedroche.