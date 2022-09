Rocío Carrasco vuelve a la carga. Telecinco ha retomado la emisión del documental "En el nombre de Rocío", en el que la hija de Rocío Jurado donde cuenta la verdad de su historia, la realidad que ha vivido en los últimos años de su vida y donde deja claro todas las dudas que siguen estando presentes acerca de porqué no tiene relación con su familia mediática.

Este nuevo capítulo se ha estrenado en 'Viernes Deluxe', presentado por María Patiño, que no ha dudado en contar algunos detalles de la historia. La periodista, pese a que tenía dudas sobre debía hablar del tema o no, decidió compartir la gran mentira que le había contado Rosa Benito hace algunos años, cuando ambas trabajaban juntas en televisión. La exmujer de Amador Mohedano (hermano de la Jurado) le dijo a Patiño que Rocío Carrasco le pidió a su madre cuando estaba en la clínicas de Houston, donde murió a causa del cáncer que padecía, que no le dejase nada a los niños, refiriéndose a los hijos de Rocío Carrasco con Antonio David Flores. María Patiño reflexionó durante el programa sobre el asunto y llegó a la conclusión que lo que le contó Benito es mentira porque Rocío Jurado ya había cambiado su testamento antes de ir a Estados Unidos a tratarse de la enfermedad. "¿Por qué eres tan mentirosa Rosa Benito?", espetó Patiño mirando a cámara. La periodista tiene claro que con este documental serán muchas las personas que detecten las mentiras que se han contado durante los últimos años.

María Patiño a Rosa Benito: "¿Por qué eres tan mentirosa, Rosa Benito?" #rocioepisodio2 — Deluxe (@DeluxeSabado) 2 de septiembre de 2022

El documental más esperado

Este segundo documental de Rocío Carrasco es uno de los más esperados puesto que hace varios meses que anuncian su emisión. Ha llegado el momento de conocer la historia de esta saga familiar. Rocío Carrasco ha explicado que está tranquila porque "al final lo único que hago es explicar el porqué, que se sepa la verdad y contestar a todo lo que han ido diciendo". Un momento que esperaba con paz porque ha tenido que "estar escuchando año tras años, estando como estaba, mentiras y yo he decidido 'se acaba' y se acaba".

Hablando de lo generosa que era la Jurado, María le preguntaba a Rocío Carrasco si su madre hubiese estado al lado de la hija de Gloria Mohedano si le hubiese ocurrido lo mismo que a ella: "Hombre, eso sin ningún tipo de duda, hubiera estado con ella como si fuese su hija, no lo era, pero de sentimiento en ese momento como si fuera mucho más y más si su madre hubiese faltado". En cuanto a cómo está en estos momentos en los que su nombre vuelve a resonar con más fuerza que nunca: "Yo me enfrento bien, más tranquila, mejor, bastante mejor y serena... contando las cosas como son, cuando una persona no tiene nada que esconder y las cosas son fácilmente demostrable, porque se han dicho barbaridades que son demostrables, con tranquilidad".

Sin miedo y con fuerza, así se enfrenta Rocío a las reacciones que puedan tener sus familiares mediáticos ante esta nueva exposición pública: "Yo sé cómo va a reaccionar cada uno, erre que erre de lo que llevan diciendo todos estos años. Se diga lo que se diga y se demuestre lo que se demuestra, va a dar igual". De esta manera, ya está todo preparado para que veamos públicamente los capítulos del segundo documental de la heredera universal de la Jurado.