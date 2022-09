La tercera temporada de 'The Umbrella Academy' ya ha finalizado su rodaje, pero aún no tiene fecha de estreno en Netflix. La segunda temporada terminó con un final más que intrigante, por lo que todo el mundo esta esperando con ansia la nueva temporada, que promete enfrentar a los antiguos alumnos de la Academia Umbrella con la recién creada Academia Sparrow.

Hace pocas semanas la estrella de 'The Umbrella Academy', Emmy Raver-Lampman (Allison en la serie), comentó en una entrevista a Collider que la tercera temporada será donde la serie "está encontrando su tono y está encontrando su momento dulce". "Es una temporada enorme", dijo Raver-Lampman. "Hay mucho trabajo de postproducción que hacer, pero los pequeños fragmentos que he visto hasta ahora cuando he estado trabajando en ADR en el estudio, se ve increíble y emocionante, y simplemente tiene una energía completamente diferente", aseguró.

Netflix tiene algunas de las series que se han convertido en las favoritas de los sitios de streaming. Entre ellas, 'The Umbrella Academy', una serie televisiva que con solo dos temporadas se ha posicionado como una de las más vistas de la plataforma.

En esta historia de superhéroes nos cuentan desde la primera temporada la vida de unos chicos con capacidades sorprendentes mientras comienza la búsqueda de otros sujetos como ellos, pues la trama se plantea en que un 1 de octubre de 1989, 43 mujeres de diferentes partes del mundo dan a luz sin estar embarazadas previamente. Siete de estos bebes fueron adoptados por un hombre multimillonario conocido como Reginald Hargreeves, formando de esta manera la asociación conocida como 'The Umbrella Academy'.

La adaptación televisiva está basada en la serie de comics del mismo nombre creados por Gerard Way, ex vocalista de la famosa banda My Chemical Romance. La trama se vuelve más compleja mientras más se desarrolla la historia de los personajes, pues, en la temporada dos se ha revelado que existe una amplia posibilidad de que muchos de los bebes hubiesen sobrevivido y que no todos, los que no adoptaron, muriesen en el parto. Por lo que los rumores apuntan a que los sobrevivientes que no se pudieron unir a la Umbrella Academy figuren en la tercera temporada como supervillanos.

Posible fecha de estreno

Se ha especulado mucho sobre su estreno, el 31 de julio de 2022 se estrenó su segunda temporada, por lo que, debido a los tiempos y retrasos vividos por la producción, la serie podría estrenarse en el primer trimestre de este año, es decir, 'The Umbrella Academy' podrá estrenarse entre finales de febrero o marzo de 2022.

En esta próxima entrega podremos ver de regreso a los personajes más queridos de esta serie como han sido; Vanya (Elliot Page), Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan) y Cinco (Aidan Gallagher).