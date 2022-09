Nuria Marín es, sin lugar a dudas, una de las presentadoras más naturales del mundo del corazón. La catalana no duda en compartir con sus seguidores sus problemas. Y eso es lo que ha hecho recientemente, tras vivir una situación, según ella, dramática. Esto es lo que ha sucedido.

Nuria Marín compartió una historia con sus seguidores de Instagram en la que afirmaba haber tenido un "drama". "Tengo un disgusto que lo flipas. Me he maquillado para grabar un vídeo y cuando me estaba maquillando... ¿Cómo es esta súper mancha de maquillaje que he intentado sacar de mala manera?", preguntó la presentadora, que acto seguido pidió consejo a sus "followers": "¿Sabéis cómo se saca, porfa? Ayuda".

Nacida en Lérida, Nuria Marín es una periodista que lleva más de una década trabajando en televisión. Ha destacado por su labor en programas como "Cazamariposas", "Hable con ellas", "Socialité" o "Sábado Deluxe".

Nuria Marín trabaja en Socialité desde el estreno del programa, en 2017. Es la presentadora sustituta de María Patiño, quien también lleva al frente del espacio televisivo desde sus inicios.

En la plantilla de "Socialité" están reporteros como Javier de Hoyos, Jorge Moreno, Silvia Álvamo o Arabella Otero.