Desde hace ya varios días (incluso varias semanas) Telecinco estaba cansada de ver como su trono de las tardes se esfumaba en favor de Antena 3 y decidieron tomar cartas en el asunto. En un primer momento fue el trasvase de Pasapalabra por sentencia judicial de Mediaset a Atresmedia lo que se llevó a la audiencia. La cadena de Fuencarral lo intentó todo. Desde concursos nuevos a otros viejos como Alta Tensión. También resucitó el Tomate (disfrazado en una nueva versión de sálvame). Pero nada surtió efecto. Más bien al contrario. Antena 3 atacó con el estreno de Tierra Amarga y eso casi fue la ruina definitiva.

Ahora parece que la cosa está más estable. Pero claro a costa del trabajo de algunos profesionales. Entre otros Sonsoles Ónega que ahora hace doblete en el Mediodía y a las ocho de la tarde antes de darle paso a Pedro Piqueras. Ella no es la única. María Patiño parece no estar viviendo un buen momento. Al trabajo en Sálvame tiene que sumar Socialité y el Deluxe de tal manera que no tiene ni un día completo de descanso en toda la semana.

El estreno de Sálvame Lemon Tea supuso, de hecho, la gran apuesta tanto de la principal cadena de Mediaset como de la productora de la Fábrica de la Tele que tiene puestas sus esperanzas en este programa y en “En el nombre de Rocío” para levantar sus audiencias. Ahora que ya lleva más de una semana es momento de hacer balance. ¿Ha ido mejor o peor que la semana anterior? ¿Funciona mejor el “limón” presentado por María Patiño y por su compañera y amiga Terelu que con el resto de colaboradores?

Pues desde la Fábrica de la Tele han hecho balance. Y como la estadística es cien por cien manipulable han cogido el dato que más les favorecía. Si bien los primeros días hubo buena audiencia la cosa empezó a menguar de tal manera que han elegido contar la media semanal. Y ahí sí, ahí es verdad que temas como los de Rocío Carrasco han atrapado al público y han hecho que suba, y mucho, el número de espectadores.

Como en internet todo se sabe no han faltado personas que a través de redes sociales como Twitter le han recordado esta realidad a los dueños de la productora que a su ez habían mandado que se colgara el tuit o que se dieran a conocer las audiencias.