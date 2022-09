Mediaset estrenó su propia versión de 'El desafío', que llevará por nombre 'Esta noche gano yo'. Este programa está presentado por Christian Gálvez y Carolina Cerezuela, que además son los jefes de ambos equipos de famosos y por tanto rivales.

El programa cuenta con la participación de Edu Soto, Patricia Montero, Belinda Washington, Miriam Díaz-Aroca, La Terremoto de Alcorcón, Jorge González, Michelle Calvó, Rocío Madrid, Carlo Costanera y Ricky Merino, quienes se dividen en dos equipos para competir entre ellos.

El espacio se rueda en un espectacular plató que recreará un parque temático de juegos. Cada semana, los equipos se enfrentan a duelos individuales en pruebas que abarcan cinco modalidades: fuerza y agilidad, resistencia, habilidad y coco, talento y vuelta a la infancia. El formato también cuenta con duelos que capitanes y una última prueba grupal que decide qué equipo acumula en su hucha el dinero acumulado en los marcadores.

Sin embargo, parece que este formato no ha convencido a la audiencia. Para tratar de rescatar su apuesta, la cadena decidió mover ficha tras uno de sus grandes fracasos de este año. El concurso dejaba de emitirse en su horario habitual y daba el salto al arranque de la madrugada después del mínimo histórico que anotó en su última entrega. La cadena confirmaba la noticia tras cosechar apenas un 6% de cuota este martes y menos de 600.000 espectadores, en su tercera semana en emisión. Además, desde su arranque poco prometedor, el programa no ha hecho más que descender semana tras semana anotando mínimos históricos consecutivos.

Por ello, ahora la cadena ha decidido cancelar el concurso. el próximo martes, 30 de agosto, se emitirá una doble entrega del espacio que supone el punto y final de 'Esta noche gano yo'.

Edu Soto se ha proclamado campeón del cocnurso. Nada más tener en sus manos el cheque de 38.000 euros y de ser proclamado ganador, Edu Soto ha comunicado su decisión: "Se lo dedico a la gente cabezota, que no se rinde y no se deja vencer. Hemos sido todos unos ganadores. A riesgo de quedar como un idiota tanto en mi casa como en las vuestras, quiero decir que este premio lo he conseguido por ellos y por eso quiero compartir la mitad de este premio con mi equipo".

En una entrevista en El programa del verano. “Dices que sí a las cosas a veces, y cuando estás ahí te preguntas: ¿Qué hago yo aquí?”. “Éramos personas de diferentes edades, y yo estoy en una edad que tampoco puedes hacer todo”.