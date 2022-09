La tensión entre Miguel Frigenti y Rafa Mora sigue muy presente en 'Sálvame'. Después del comentario homófobo que le realizó hace un par de semanas, el extronista de 'MYHYV' abandonó el plató del programa de Telecinco después de un comentario muy tajante del concursante de 'Secret Story', que entró para comentar la entrevista de Alejandra Rubio en el 'Deluxe' a través de videollamada.

"Eres un tío válido para estar aquí porque esto no es una ONG, si no no estaría trabajando con los mejores. Pero el motivo por el que estás fue ese, por tu percha", le dijo Mora a Miguel Frigenti, que no dudó en su respuesta: "Lo mío es la información, lo tuyo son los cuernos que te puso tu novia. Cada uno está por lo que está. No pasa nada. Si nos ponemos a hablar de perchas, hablamos de las de todo el mundo".

Acto seguido, Mora se levantó de su asiento y se marchó, pagando el enfado que tenía con Carmen Alcayde tras malinterpretar un comentario sobre la intervención de Frigenti: "Ah, que ha estado soberbio con esto. Muy bien. Cómo se te nota. Que envidiosilla eres. Creía que eras buena tía, pero eres una mierda de persona".

"El que está enfadado soy yo. Llegué por lo que llegué en 2009. Por ser el mejor tronista de la historia de 'Mujeres y hombres y viceversa', por ser de los mejores 'Supervivientes'. Yo no estoy aquí por lo que dice esa persona porque aquí ha habido más de esos y no está trabajando aquí", dijo Rafa Mora antes de salir por la puerta del plató, recibiendo la reprimenda de Adela González por sus palabras: "Decir 'Eres una mierda' a una compañera no lo toleró".

Pero Mora, el pasado viernes en el Deluxe, escuchó como Frigenti le decía que había sacado varios tuits en el que el valenciano habría dicho que "las mujeres solo servían para follar". Este amenazó con denunciarle y sacó a relucir el pasado "gordófobo" de Frigenti, quien hace unos años descargaba su furia por las redes sociales, algo por lo que el tertuliano ya ha pedido perdón en varias ocasiones.

Amor Romeira ya lo hizo público hace un año a través de sus redes: