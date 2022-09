Miriam Sánchez no ha hablado bien de Pipi Estrada La ex estrella del porno ha explicado en directo en Sálvame cómo está su salud mental, tan comentada en los últimos días. "Llevo callada muchos años, pero se terminó".

La tarde no comenzaba bien. Sus compañeros en plató advertían de la "cara dura" que tiene el gijonés antes de que la televisiva por teléfono. Una vez que conectaron, Sánchez no paró de llorar. "Pipi me dijo que me iba a quitar a mi hija y que el juez se la daría a él porque es un periodista reputado y yo me dedicaba al porno", dijo la antigua "Lucía Lapiedra", como se la conocía en el mundo del cine erótico.

"No tengo ninguna enfermedad. Tengo ansiedad en los momentos en los que me trata mal, pero no tengo nada más, por lo que no consiento que diga que estoy enferma", afirmó la ex consejera de Mujeres y Hombres y Viceversa, que lo único que quiere es "que su hija esté bien": "Sigo en España por mi hija, si no ya me hubiera ido hace mucho tiempo", incidió.

“Me puede tanto esto, estoy tan cansada…”, entona Miriam al hablar de su expareja y es que asegura que lleva “callada diez años de toda la mierda que tiene encima”. “¿Cómo puede decir nada de mí?, se pregunta y añade: “Yo he escrito diarios y diarios para desahogarme, de todo lo que he pasado con él y de todo lo que he aguantado, hay a veces que pierdes la cordura de ti misma. ¡Ya está bien de mentirosos!".

El equipo de investigación del programa ha recibido un sinfín de llamadas que apuntan a una misma dirección: la versión de Pipi quedaría lejos de la realidad. “Miriam lleva muchísimo tiempo hecha polvo por culpa de este señor. La verdadera cara de Pipi es muy oscura. El siempre contaba que tenía su dinero embargado, Miriam le creyó. Obviamente tiene dinero, pero prefiere despilfarrarlo”, comenzaba uno de los testimonios. “Ella ha tenido que hacerse cargo de todos los gastos porque Pipi ha escatimado con ella hasta el último euro”.

Miriam Sánchez, está irreconocible. El motivo de su caso por el quirófano fue deshacerse de unos kilos que había cogido, como reconoció posteriormente, tras pasar por una depresión.

Miriam Sánchez saltó a la fama como uno de los rostros más conocidos del cine porno español bajo el nombre "Lucía Lapiedra". De ahí se hizo un hueco en el mundo del corazón, que le llevó a participar en la edición de "Supervivientes" de 2008. Allí compitió con rostros populares como el cantante y actor Joselito, el exfutbolista Patxi Salinas o el cantante Leo Segarra. Tras 70 días de penurias en la isla, Sánchez se alzó ganadora del concurso con el 67,6% de los votos.

El paso por las islas también fue todo un trampolín para Miriam Sánchez, que comenzó a participar en programas como "El programa de Ana Rosa" o "De buena ley".

En 2017 decidió romper completamente con su pasado en el cine porno y comienza a utilizar el nombre de Miriam Sánchez para tratar de relanzar su carrera como actriz convencional.

Fue después de esto cuando, tal y como ha confesado, cayó en una depresión. Durante su convalecencia afirma que ganó unos cuantos kilos de peso que decidió quitarse de encima ayudada por el bisturí. Pasó por el quirófano en 2019.

Ahora Miriam Sánchez es madre de dos hijos y además de al cine y la televisión se dedica al mundo de la moda, como explica en su biografía de Instagram. "Ayudo a personas a tener éxito", apunta, de sus labores como asesora.