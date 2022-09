Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité. Un programa que ha ido creando polémica tras polémica.

Pero que también ha tenido sus éxitos. Y eso es innegable y es algo que agradece hasta la presentadora del formato.

Socialité lleva en antena desde 2017. Se trata de un programa presentado por María Patiño en el que se trata la vida de famosos y personajes televisivos. Está dirigido por David Linares y es presentado por María Patiño. La presentadora sustituta es Nuria Marín.

El último programa emitió una exclusiva sobre Isabel Pantoja, en la que aparecía en bañador. Unas imágenes que por lo visto nadie tenía salvo ellos, pero que resultaron ser falsas tal y como ha trascendido. José Antonio Avilés parecía que había conseguido uno de los bombazos del verano al descubrir a Isabel Pantoja disfrutando de la playa de Conil con amigos, pero nada lejos de la realidad, hoy José Antonio León en 'Sálvame', ha desmontado esta información, asegurando que es mentira y mostrando las pruebas. El colaborador ha contado cómo consiguió esta instantánea: “El sábado estaba en el pantano de Almodóvar y a las 15:31 horas recibo dos mensajes: ‘tenemos a Isabel Pantoja al lado nuestra en la playa. No tenía cobertura, subo a casa y a las 21:10h de la noche, le respondo”, relata. Y añade: “Llamo por teléfono, llego a un acuerdo con ellos. Por una videollamada me enseñan que existe la imagen y a partir de ahí empezamos a negociar. Cuando recibo la fotografía esta persona me dice que hay que utilizarla una vez”.

Sálvame ha hablado con la sobrina de las protagonistas de esta fotografía: “Las fotos que aparecen por los medios es mi tía y mi madre. Mi tía está diciendo que esto qué cosa es, que quién se ha inventado esta historia, ellas son anónimas”. Ella explica que es su tía a la que se ha confundido con la tonadillera: “Ella no quiere saber nada del tema”.

“Yo no me río, yo sé cómo tú trabajas y construyes falsas pruebas”, ha entonado María Patiño tras escuchar estas palabras. Ha mostrado un tremendo enfado con su compañero: “Les pido perdón y disculpas por nuestra falta de profesionalidad, ya dudo de él desde hace tiempo, a pesar de darle oportunidades a una persona, sigue jugando con la ilusión de un equipo y eso no me la da gana”, dice muy rotunda y termina completamente emocionada: “Cuando te encuentras esto te dan ganas de llorar, a mí me la han colado, pero no invento pruebas”. José Antonio Avilés ha afirmado que ha sido victima de un engaño,