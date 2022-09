En la noche de este viernes se emitió una nueva entrega de la docuserie de Julián Muñoz, en la que el que fuera alcalde de Marbella ha hablado, entre otras cosas, de la relación que mantuvo durante su noviazgo con Isabel Pantoja, con su hija, Isa, a la que sigue recordando con cariño y asegura ¡atención! que no le importaría quedar con ella.

"Yo me lo pasé bien en esa casa -La Pera- con la niña. Éramos dos almas sueltas porque la niña y yo teníamos un juguete en común, Caifás, un perro pequeño... ese perro era yo sentado, la niña dando vueltas y el perro detrás de ella. Terminaba ella y me ponía yo. Luego jugábamos al profesor y alumno, teníamos complicidad" decía Julián Muñoz cuando se refería a Isa Pantoja.

El que fuera alcalde de Marbella aseguraba de esta manera que: "La tenía mucho cariño, la quería mucho, te voy a decir más, no me importaría verla, para nada, la quiero mucho y si le molesta a la madre... en mi corazón no manda nadie". Unas palabras que coinciden con las que ha tenido la joven en los platós, ya que siempre ha confesado que tiene un buen recuerdo de esa época gracias a él.

Julián también ha contado cómo esa relación se ve afectada al ritmo que su noviazgo con Isabel Pantoja se va a pique: "Cuando yo ya estoy en el tercer grado, tuve que forzar que la niña me visitara. Hablo con Isabel Pantoja por teléfono y le dije que estaba a diez minutos de aquí, que me mandase a la niña y me la mandó con Teresa Pollo".

Tal era la confianza y complicidad que había entre Julián e Isa Pantoja que el exalcalde ha recordado una anécdota: "Vino la niña, estuvimos hablando y en la escalinata de la casa, posiblemente la niña no se acuerda, la niña me dijo 'por qué no volvéis mi madre y tú' porque la niña es un alma inocente, creo que a día de hoy lo sigue siendo, sino, no le pasarían las cosas que la pasen".

También ha tenido recuerdos para Kiko y hasta de Dulce: "La que la ha criado ha sido Dulce, yo no discuto que quiera a la niña no lo discuto, ni a Kiko, pero quién se preocupaba de esa niña era dulce, para el colegio, los deberes, el aseo... todo. Kiko ha sido un chico independiente siempre, pero le gustaba venir a casa, muchacho que a mí jamás me ha dado un grito, siempre con respeto".

Tras los últimos acontecimientos entre Isabel Pantoja y su hijo, parece que Julián también ha querido mostrar su opinión al respecto y ha asegurado que ve a Kiko sufrir: "No me gusta ver que está sufriendo, porque está sufriendo" y ha añadido: "A su hijo Kiko lo ha dejado en la p... calle".