¿Qué tiene First Dates para gustar tanto a la audiencia? No es un misterio que parte del éxito del programa se debe a la presentación de personajes verdaderamente peculiares que descolocan totalmente al público. Pero no son las únicas cosas que la audiencia valora. Aunque la actitud de algunos comensales echa para atrás al público a primera vista, suele convertirse en un tema de conversación clave. Los usuarios se ponen en común con determinadas actuaciones que no dejan en muy buen lugar al responsable.

Eso ocurrió con Carmen, que entró de lo más alegre al bar de First Dates y en seguida miró hacia su acompañante. Carlos Sobera le preuntaba: "¿Te gusta lo que ves?". "Pues no", respondía la comensal antes de ni siquiera presentarse a su cita. Después de saludar a Luis, que iba a ser su compañero durante la cena, ella comentaba: "Sois unos canallas. Es que no eres mi prototipo para nada". "No pasa nada", decía Luis, ante la incredulidad de Sobera y los camareros. "Pero es un chico estupendo", decía Matías Roure.

Cuando Carmen era preguntada por el prototipo de chico que buscaba, señalaba a Roure: "Como él, por ejemplo". Carlos Sobera seguía defendiendo a Luis: "Es un chico fantástico, conócele y luego me cuentas". "¿Para esto me habéis hecho venir?", respondió la comensal, que fue contundente: "Mira, no quiero sonar desagradable pero no quiero cenar contigo. No es mi tipo". Luis, atónito, contestó: "No me vas a dar la oportunidad ni nada?". "No quiero ser desagradecida ni nada", dijo Carmen, que fuera de cámaras admitió ser una chica clarísima. "No me voy a quedar cenando con alguien que no me gusta. Yo no he pedido eso a los reyes".

Las redes estallaron contra la comensal al recordar la cita: "¿Sincera o mal educada?". Hasta la actriz Ana Milán entró a comentar la situación: "Ella es maleducada y mala persona. No se trata así a nadie. Él es un tipo con suerte". Los comentarios siguieron llegando, incluso contra el programa: "Hay gente que confunde la sinceridad con la mala educación. Si vas a ese programa cenas y dices que no al final, tal vez el chico también diría que no, no se sabe. Lo que peor me parece es que se emita, el programa es cómplice de humillar a ese chico y quizá es lo que busca".