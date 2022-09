Totalmente recuperada de la lesión en la pierna que la tuvo varios meses alejada de los platós, Belén Rodríguez ha retomado su día a día e, íntima amiga de Jorge Javier Vázquez, ha acudido a ver la obra de teatro que el presentador representa en Madrid, 'Desmontando a Séneca', acompañada por otro rostro muy popular, Víctor Sandoval.

Tan directa como siempre la colaboradora se ha pronunciado sobre la relación de Antonio David y Marta Riesco y, demoledora, no duda en acusar al ex guardia civil de utilizar a la reportera para centrar el foco en su vida sentimental y desviar la atención en lo que a sus juicios pendientes con Rocío Carrasco se refiere.

Además, y asegurando que no le ha sorprendido para nada el affaire de Antonio David con la reportera - "yo ya dije en abril que se iba a separar cuando Olga saliera de 'Supervivientes'", apunta - siembra la duda sobre si es verdad que Rocío Flores no sabía nada de la historia de amor de su padre con su amiga. "No me la creo. Me resulta impensable que la hija sea íntima de Marta Riesco, que Marta Riesco le organice el cumpleaños estando ella con su padre y la niña no se enterara", señala incrédula.

¿Las lágrimas y el dolor que hemos visto en la hija de Rocío Carrasco en los últimos días? Belén Ro lo tiene claro: "Yo creo que llora un poco de rabia porque se les ha desmontado el chiringuito de familia feliz y la niña ya no puede justificar al padre. Y llora, yo no te digo que no tenga ese dolor, pero realmente el dolor es porque ya se les ha acabado la historia".

Sin pelos en la lengua sobre los sentimientos de Antonio David por Marta Riesco, la colaboradora le acusa de tener "algún tipo de interés" porque él "no conoce el concepto del amor". "Él está disfrutado de volver al foco mediático y se olvida del tema principal de por qué es actualidad Antonio David Flores, por las historias que denunció Rocío. Entonces mientras hable otros temas, se olvida de este", señala certera.

Pero a pesar de lo que pueda parecer, esto no supondrá un antes y un después entre Rocío Flores y su progenitor porque Belén cree que "la niña seguirá justificando al padre siempre, haga lo que haga; y, como decía Rocío Carrasco, el día que sepa quién es su padre, será el día más desgraciado de toda su vida. Ella sufre porque se les ha desmontado el negocio y el chiringuito y ya no tiene manera de justificar a su padre pero yo estoy segura de que Rocío Flores lo sabía".

Algo que también piensa de Olga Moreno, a la que tampoco cree: "El público en general y su propia marea le están dando de lado, pero Olga le sigue justificando". "Siguen en la empresa todos y mientras siga justificándolo yo no me voy a creer el dolor. El dolor será cuando descubran quién es", añade.

Además, y coincidiendo con su cumpleaños, Víctor Sandoval nos ha contado qué le parece los planes de boda de Nacho Polo, al que confiesa tener completamente olvidado y superado y al que ahora llama "Nacho Pollo".