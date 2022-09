Raquel Lozano, la ex Gran Hermano, está en boca de todos últimamente. Su nueva relación junto al ex de Anabel Pantoja, Omar Sánchez, está dando mucho de qué hablar en el plató de Sálvame. Y es que los colaboradores están empezando a tachar de obsesión los movimientos que Raquel lleva a cabo pensando en Anabel.

La última ha sido clara. La sobrina de la Tonadillera ha colgado en sus redes un collar diseñado por ella a 42 euros bañado en oro con unas conchas. Sin embargo, unos días después, Raquel ha sacado un colar muy parecido a cuatro euros menos. El plató de Sálvame ha sido un escándalo en el momento que han tenido que hablar sobre el tema, al posicionarse unos del lado de Anabel y otros, del lado de Raquel.

Un tertuliano de Sálvame, en la cuerda floja

Kiko Matamoros ha mostrado su apoyo a Rafa Mora, en la cuerda floja en 'Sálvame' por los tensos enfrentamientos que ha protagonizado con diferentes compañeros en los últimos tiempos y ciertos comentarios polémicos que han hecho que la cúpula del programa se esté planteando su despido: "Por supuesto que le defiendo".

La dirección de ‘Sálvame’ se ha reunido a solas con Rafa Mora para abordar un problema con el colaborador y tomar una decisión. Y es que, tras el enfrentamiento con Miguel Frigenti, las redes sociales se llenaron de comentarios de espectadores que pedían que Rafa dejara de trabajar en el programa… Visiblemente afectado, el aludido abandonaba la sala VIP en la que esperaba y se declaraba decepcionado.

Terelu Campos y Adela González corrían a buscar a Rafa Mora, a quien interceptaban a las afueras del estudio. El colaborador explicaba que se había marchado para llamar por teléfono y que su conversación no fuera grabada: “Mis directores me la han jugado y me han grabado y como no me fío de nadie, aunque sé que trabajo con los mejores…”