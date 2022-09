No es nada nuevo. Isabel Pantoja está atravesando por uno de los momentos más complicados de su vida. Su nula relación con su hijo Kiko Rivera, el reciente fallecimiento de su madre, sus graves problemas económicos, la cercanía del juicio que la volverá a sentar en el banquillo el próximo mes de marzo y por el que se enfrenta a una posible nueva entrada en prisión... y, para más inri, la docuserie con la que Julián Muñoz promete desvelar todos los entresijos hasta ahora desconocidos de su relación con la tonadillera.

Pero estos días también han dado para recuerdos más o menos bonitos. Los que ha tenido Isabel Pantoja gracias a Julián Muñoz. Su exnovio ha concedido una entrevista para una serie documental que se emite en Telecinco y ha hablado de Isa P. La joven le ha contestado en el programa de Ana Rosa Quintana. "La verdad es que yo tenía muy buena relación con él. Mi madre siempre decía llorando, sobre todo al principio cuando entró en la cárcel, que estaba muy enamorada pero que no podía seguir así", confesó al joven.

Un sinfín de golpes que habrían sumido a Isabel en una situación muy delicada de la que este fin de semana se daban más detalles en 'Viva la vida'. Y es que al parecer, según fuentes cercanas, el estado de la artista sería crítico y periodistas como Pilar Vidal o Isabel Rábago han afirmado que en este momento la viuda de Paquirri "no debería quedarse ni un minuto sola", dejando entrever que el problema es mucho más grave que un ataque de ansiedad o un momento de pánico, como se dijo recientemente.

Además, el círculo más íntimo de Pantoja habría llamado a sus hijos, Kiko e Isa, para que corriesen a Cantora para arropar a su madre en estos durísimos momentos que tanto los necesita.

Unas informaciones preocupantes que este lunes han ampliado en 'El programa de Ana Rosa' y en 'Ya es mediodía'. Así, Beatriz Cortázar ha señalado que Isabel arrastra "problemas emocionales" desde que salió de prisión y "han ido a más" en los últimos tiempos. Y la puntilla, según la periodista, no viene de la docuserie de Julián Muñoz como se ha dicho, sino del problema con su hijo Kiko, "que le ha partido el alma".

El entorno de la artista estaría muy preocupado y "gente muy cercana insiste en que lo más recomendable sería que se tomasen una serie de medidas médicas porque Isabel se pasa días encerrada en su habitación, escribiendo cosas pensando en el día de mañana". "Debería charlar diariamente con profesionales pero ella se niega a salir de Cantora por la repercusión mediática que eso conlleva", ha añadido, confirmando lo crítica de la situación anímica de la cantante.

Una información que Alexia Rivas ha puntualizado en 'Ya es mediodía', asegurando que nada hay de cierto en la supuesta gravedad de Isabel. Así, señalando que la tonadillera está mal por la muerte de su madre y ha elegido pasar el duelo con su hermano Agustín - al que también se le ha muerto su progenitora, no lo olvidemos - en Cantora, ha desmentido que su estado sea crítico: "No hay nada grave y Pantoja está muy molesta porque se están diciendo cosas que no son ciertas aprovechando que saben que ella no va a contestar porque no habla nunca".