La Ruleta de la Suerte no pierde fuerza en antena. Antena 3 lleva años acaparando la atención de la audiencia en la franja horario de la hora de comer y eso ha sido más que suficiente para traspasar generaciones. Los que crecieron viendo La Ruleta de la Suerte cuando era pequeño, ahora no tiene ningún recelo a seguir viendo el programa, y más con los momentos que no deja de regalar y que causan sensación en redes sociales.

Jorge Fernández lleva siendo una cara conocida del programa los últimos años, haciendo equipo junto con la banda que ameniza el concurso, encabezada por Joaquín Padilla. Juntos acompañan a los concursantes durante su participación buscando el entretenimiento entre panel y panel. Aunque pudiera parecer que no hay nada que les sorprenda, hace poco vivieron un momento muy especial en el plató. Nunca antes nadie había intentado resolver el panel en lengua de signos, y así lo hizo Samuel. De hecho, el concursante signaba cada letra y palabra antes de resolver finalmente: "cantaremos y bailaremos en los parques de atracciones". Por ejemplo, cada vez que cantaba una letra, como la t, lo acompañaba de su signo correspondiente, al igual que hizo con la palabra "trabajo". Lo nunca visto en La Ruleta de la Suerte: nadie había resuelto un panel así La importancia del concurso es tal que incluso provocó el movimiento de la mítica serie 'Los Simpsons' a una cadena de entretenimiento del grupo de Atresmedia, Neox. Y es que el formato de concurso, muy popular y heredado desde otros países, genera cierta adicción a los espectadores. La competitividad que este tipo de programas genera y la necesidad de saber la respuesta y sentirse bien por ello es clave, y La Ruleta lo tiene. No solo por la motivación de adivinar un panel antes que los concursantes y gritarle a la pantalla la respuesta como si la fueran a escuchar, sino por los nervios de conseguir el famoso bote, que el público presente en plató también ansía a base de un célebre cántico: "A por el bote oe, a por el bote eoé". Para aquellos que tengan intención de concursar, les convendrá saber que las plazas para apuntarse a las pruebas de selección se abrirán en septiembre y buscarán a las siguientes caras que luchen por un puesto en el panel final, donde su suerte e ingenio decidirán si inflan su bote con un coche o dinero. Mientras tanto, claro está, podrán seguir disfrutando de los programas tanto en diferido como en directo, aunque los fines de semana y los festivos solo se emitan repetidos.