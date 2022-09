Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité. Un programa que ha ido creando polémica tras polémica.

Pero que también ha tenido sus éxitos. Y eso es innegable y es algo que agradece hasta la presentadora del formato.

Socialité lleva en antena desde 2017. Se trata de un programa presentado por María Patiño en el que se trata la vida de famosos y personajes televisivos. Está dirigido por David Linares y es presentado por María Patiño. La presentadora sustituta es Nuria Marín.

El pasado fin de semana llegaban hasta la redacción de 'Socialité' unas imágenes que tenían como protagonista a Carmen Lomana. El paparazzi Jordi Martín nos contaba en directo que la aristócrata, ni corta ni perezosa, había aparcado su coche en una zona prohibida obstaculizando el paso de los peatones y provocando que algunos de los vecinos llamasen a la policía.

Concretamente, Carmen se encontraba de vacaciones en Marbella y allí, harta de dar vueltas con su coche buscando un sitio donde aparcar, había decidido dejar su coche justo en la puerta del restaurante donde pensaba comer con unos amigos. Jordi le explicaba a Nuria que el comportamiento de Carmen había sido muy soberbio y que podría enfrentarse a una multa de tráfico si finalmente la policía acudía a la llamada de los vecinos.

Días después, en sus redes sociales, era la propia Carmen Lomana la que se pronunciaba sobre los hechos asegurando que la información que 'Socialité' había dado era falsa pese a las evidentes imágenes que se mostraron durante la emisión del programa: "Mi coche estaba aparcado en un sitio en el que tenía permiso, es una vergüenza que inventen sobre la marcha y que lo publiquen para que luego la gente empiece a decir si yo me creo que puedo hacer lo que me da la gana, no puedo con el hecho de que inventen que he hecho algo que no es verdad, todo mentira (...) Es como si mañana dijera que he visto a la presentadora prostituyéndose por la calle...". Nuria Marín,ha contestado a Carmen Lomana tras sus desafortunadas declaraciones en las redes sociales y ha afeado las palabras de la aristócrata con un tremendo zasca que no va a sentar nada bien a la empresaria:

"¿Sabes que pasa? que nosotros decimos que Carmen Lomana aparca mal su coche enseñando unas imágenes, si ella quiere decir de mí que soy prostituta y que me ha visto en la calle no tiene imágenes, utilizar precisamente el tema de la prostitución solo me hace pensar y reafirmarme en algo que llevo mucho tiempo pensando y es que la elegancia no consiste solo en llevar ropa de marca".