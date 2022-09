Mapi continúa afianzándose en la Televisión Española. La propuesta infantil de la Televisión Española para el verano continúa cosechando audiencia en su franja horaria. El programa consiste en un concurso cuyo fin es despertar la curiosidad de toda la familia mediante preguntas cotidianas planteadas a sus invitados. Estos participantes son figuras populares españolas que luchan por ganar el premio final, que donan a una asociación que ellos mismos eligen. A la figura virtual le acompaña Jandro como presentador, que inició este nuevo proyecto tras abandonar El Hormiguero.

La polémica en torno a Mapi no ha sido por otro motivo distinto a su actividad en redes. De hecho, el personaje sigue siendo todo un fenómeno por su enorme actividad y contestaciones a otros Community Managers que comentan sus publicaciones. Pero este último suceso no ha sido a raíz de un enfrentamiento, sino que ha sido a raíz de un mensaje en su Twitter en el que decía: "Una pregunta de los pimientos de Padrón, un saludo a los televidentes asturianos". No tardaron las contestaciones en los comentarios corrigiendo el error, ya que el municipio de Padrón no está precisamente dentro del Principado: "Me doy por saludada, pero Padrón está en Galicia!… 10. Mapis pa' mí!"; "Galicia MAPI, Padrón está en la provincia de A Coruña"; "Mapi, esas clases de geografía".

Otros, sin embargo, han apostado por pensar que ha sido una broma de la persona detrás de la cuenta. "qué troll", comentaba una usuaria.

Toda la viralización comenzó con un vídeo promocional que consiguió colarse entre los más comentados de las redes pocas horas después. Cuando aquella fiebre pasó, llegaron nuevos motivos: una discusión con varios Community Managers de diversas multinacionales desencadenó luego los comentarios tras el zasca de Mapi. Todo el mundo ha compartido "memes" sobre ella, incluso plataformas famosas. Las bromas han ido hasta el punto de elaborar teorías aleatorias sobre quién está detrás de este peculiar personaje, pero lo cierto es que RTVE no ha tenido reparos en sacar de la duda a sus espectadores, así como el proceso de grabación de este peculiar formato.