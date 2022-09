Que las figuras públicas se ven sometidas a acoso y amenazas no es, tristemente, algo nuevo. Especialmente en internet. A la lista de afectados por este asunto se suma ahora un exreportero del programa de Ana Rosa, al que atacan por su nuevo trabajo.

El personaje en cuestión no es otro que Enric Escudé. El reportero, uno de los rostros televisivos más populares de finales de los 90 y principios del nuevo siglo, primero por su labor como presentador en el célebre programa infantil "Megatrix" y, posteriormente, pasó por otros espacios de la televisión nacional como "TNT" o el ya mentado "Programa de Ana Rosa", ha relatado ahora en sus redes que ha sufrido un ataque a través de las redes.

Todo tuvo lugar en su cuenta oficial de TikTok, donde un seguidor le dejó un comentario tratando de herirle. "¿Para esto has quedado?", le escribió en un vídeo en el que Escudé, ahora empresario del sector de la moda, mostraba ropa que tenía en liquidación en una de sus tiendas.

Ante este ataque, el expresentador, que también protagonizó el anuncio de la Nocilla cuando era un niño, no pudo resistirse a contestar en un vídeo. "Hace tiempo que no conteso a este tipo de comentarios, pero ayer cuelgo un vídeo en el que estaba promocionando que liquido toda la ropa de verano, casi regalando la ropa, y un vídeo en plan cachondeo como si esto fuera un mercadillo, y recibo este comentario", lamentó el ahora empresario, que prosiguió: "¿Para esto has quedado? Como si fuese algo malo... pero yo qué os he hecho para que me escribáis esto? Cuando leo este tipo de comentarios pienso: 'Qué le pasa a la gente, porque tienen tanto veneno? Afortunadamente son los menos y tengo mucha gente que me apoyáis y me queréis".