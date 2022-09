Pasapalabra sigue reivindicando su lugar en la pequeña pantalla gracias a su fuerte popularidad. Los cambios de cadena y presentador tan solo fueron una puesta a prueba de la fidelidad de la audiencia, que demostró que lo que más interesaba era el producto.

Su paso por Telecinco acabó por una sentencia del Tribunal Supremo que obligó a Mediaset a dejar de emitirlo, aunque Atresmedia quiso que no cayera en el olvido y lo compró. Roberto Leal ocupó entonces el puesto de Christian Gálvez y se ha convertido ya en el presentador de moda de la televisión tras su paso por Operación Triunfo. Junto a él, Orestes Barbero y Rafa Castaño, los concursantes actuales, han sido muy bien recibidos por el público, que todas las tardes acude a su cita televisiva para percibir el amistoso enfrentamiento.

Pasapalabra aprovechó la primera quincena de agosto para irse de vacaciones y coger fuerzas. Estos últimos programas después del descanso parece que se le han hecho cuesta arriba a Orestes Barbero, que acumula una pequeña mala racha en su paso por la silla azul. Los buenos resultados de Rafa se han juntado a los errores encadenados de Orestes que, tras salvarse de nuevo, se sentía "como una seda". La rapidez en sus respuestas han sido muy criticadas tanto por el presentador como por el público, que no ha dudado en echarle la bronca: "Tengo que tragar por todas partes". Él mismo admitió la necesidad de un cambio de mentalidad para no responder tan veloz. "Si pierdo que sea porque de verdad pierdo y no tengo más, no por errores tontos pudiendo empatar", dijo el concursante.

No es un secreto que la cadena ha sabido hacerse con un programa televisivo que toca la tecla adecuada de la audiencia para engancharles a la televisión. Los concursos de este tipo permiten jugar a cualquiera desde casa y eso es un gran aliciente. Los espectadores intentan resolver el rosco a la par que disfrutan del ingenio de los concursantes de plató. No solo esto es un elemento importante. Juegan un papel fundamental los invitados especiales que acuden al programa semanalmente para apoyar a Rafa y Orestes y pasar un buen rato.