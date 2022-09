La familia Janeiro no está pasando por su mejor momento económico "debido a la pandemia". 'El programa del verano' ha revelado durante la mañana de este jueves el fichaje de Víctor Janeiro, que se convierte de esta forma en el quinto concursante oficial del reality show que arrancará sus grabaciones el próximo 29 de agosto.

Esta no es la primera vez que el torero se atreve a entrar en un formato de telerrealidad. En el año 2005, cuando tenía 25 años, fue uno de los concursantes de 'Aventura en África' en Antena 3, donde consiguió alzarse con la victoria tras obtener el 59,2% de los votos frente a la modelo Raquel Muriel (40,8%).

El resto de su trayectoria televisiva se ha desarrollado principalmente en Mediaset. En 2010, el hermano de Jesulín de Ubrique se atrevió a demostrar sus dotes en la pista de baile como concursante de 'Más que baile', donde coincidió con Belén Esteban. La 'princesa del pueblo' terminó ganando el talent gracias al apoyo del público, mientras que Janeiro se conformó con la tercera posición.

Tres años después volvió a Telecinco para participar en la primera edición de '¡Mira quién salta!', espacio de saltos de trampolín donde volvió a quedar tercero. 'Ven a cenar conmigo: gourmet edition' y 'Los miedos de...' han sido sus proyectos más recientes en el grupo con sede en Fuencarral. Hace unas semanas fue uno de los invitados de 'Déjate querer' junto a su mujer Beatriz Trapote.

Y ha sido la misma Trapote quien ha confesado el por qué de que su marido acepte presentarse al nuevo reality de Telecinco. "Víctor entra porque la pandemia ha hecho mucho daño. Lo hemos pasado muy mal y lo estamos pasando muy mal. Han sido dos años durísimos, de pérdidas. Tenemos tres hijos y hay que alimentarlos", alega.

Además, la mujer del hermano de Jesulín confesó que no estará en el plató para animar a su marido: No voy a ser la defensora de Víctor. Va a estar nuestro amigo David., que me estuvo defendiendo en Supervivientes. Yo vivo en Cádiz, tengo tres niños pequeños, mis negocios... Tengo que quedarme a cargo de todo", explica.