Ya es Verano trae a los personajes más estrambóticos del panorama español. Fue el caso de Amor Romerio, una ex Gran Hermano que suele ser habitual del programa. Ella está acostumbrada a analizar las exclusivas de los más famosos en España.

La influencer se tuvo que ausentar para someterse a una operación quirúrgica para reducirse el pecho. "Cometí el error de ponerme unos pechos muy grandes porque era la moda y terminé acomplejada porque eran demasiado grandes, me dolía la espalda, me costaba encontrar ropa y no me veía femenina, decidí entonces hacerme esta operación y la verdad es que estoy muy contenta porque me veo como más chiquitita, más fina".

Perovno todo fue bueno, ya que la colaboradora explica que fue más complicado que la operación de aumento: "Han estado cinco horas y media con cada pecho". Sin embargo, parece que la tertuliana no ha tenido demasiados problemas y podrá volver cuanto antes al programa de Mediaset.

Cristina Porta regresa a Cuatro al día

Todos sus fans la pueden ver diariamente en Cuatro al día y en Ya es Verano. Porta parece estar muy ilusionada. "Esta tarde nos vemos en Cuatro al día mis Portis! También aviso a mis avioncitos y haters que siguen ahí viéndome desde el sofá!", indicó desde sus redes sociales.

La gente se pregunta si la periodista tendrá pareja. Ella misma ha querido salir a la palestra a aclarar los rumores: "No tengo novio, estoy muy bien sola", aclaró. Sin embargo, Porta parece tener "la mejor relación de amor". Y es que ha subido a sus redes sociales una foto con su hermano Pau, a quien quiere mucho: "Podría decir “Te quiero mucho Pau” pero es mejor decir NOS QUEREMOS MUCHO. ¡Somos tan felices juntos! La mejor relación de amor de mi vida. Te echo de menos lapita", indicó a través de su cuenta de Instagram.