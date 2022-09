Los personajes más famosos de España no se libran de malos comentarios en las redes sociales. Es lo que tiene tener un gran número de seguidores, que no todos siempre son buenos. Es el caso de la tertuliana de programas como ya es verano, Alba Carillo, que ha decidido contestar a un mal comentario en su cuenta de Instagram.

La colaboradora subía una foto en bikini mostrando su cuerpo, a la que una seguidora comentaba: "Ojito que estás engordando un pelín. ¡Cuídate!".

La respuesta por parte de Carrillo no se hizo esperar: "¡No estoy engordando! En agosto no entreno pero créeme que estoy estupenda en todas mis analíticas y la ropa me queda fetén. Comentarios como ese pueden hacer mucho daño a niñas en crecimiento y son más peligrosos que saltar de una roca. Yo, sé perfectamente cómo estoy y no me haces dudar pero una personita en crecimiento puede sentirse insegura ante su cuerpo y luego vienen los disgustos", comenzó explicando la tertuliana.

A continuación, Carrillo aseguró que deberíamos ser más cautos con este tipo de apreciaciones: "No objetivas, a los cuerpos propios y ajenos. Te presto mi cuerpo cuando quieras y me dices cómo te sientes. Vas a flipar pero con el cerebro ya ni te cuento...".

Finalmente, el mensaje de Alba Carrillo ha alcanzado una importante visibilidad a pesar de que se encuentra camuflado entre los comentarios de la publicación, que ha alcanzado los 14.000 me gustas. Una cuenta de apoyo a la colaboradora en Twitter ha alcanzado más de 19.000 'me gusta' y 2100 retuits.

La respuesta de las redes no se ha hecho esperar: "Una mujer comenta en Instagram a Alba Carrillo que ha subido de peso y la respuesta por parte de ella es un 10. ¡Bravo!", indicó una seguidora en la red social del pájaro azul.